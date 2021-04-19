***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
19.04.2021 16:52
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 19.04.2021 tarihli toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında Şirketimiz ile ilişkili taraflar arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporda özetle
İlişkili taraf İhlas Pazarlama A.Ş.'ye yapılan satışlara ilişkin şartların ve birim fiyatlarının ilişkili taraf kapsamına girmeyen 3. kişilere (yurtiçi ve yurtdışı) yapılan satışların şartları ve birim fiyatları ve karlılık oranları ve önceki dönem değerleme raporu verileri ile karşılaştırması ve etkin faiz oranındaki değişimin de dikkate alınması sonucunda bu satış tutarlarının ve bu satışlara ilişkin işlemlerin şartlarına ve piyasa koşullarına uygun olduğu,
İhlas Pazarlama A.Ş.'ye yapılan satışların, miktar, vade, tutar ve birim fiyat yönünden ilişkili taraf olmayanlarla karşılaştırıldığında tutarlı olduğu,
2020 yılında belirlenen oranı aşan işlemlerin 2021 hesap döneminde de belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2021 hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin bu raporda belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine karar verilmiştir.
Alınan kararda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı olumlu oy kullanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929197
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,90
|25.545.807
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.756.557
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.810.925
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|643.653
|% 9,95
|
|VAKFN
|24,16
|17.082.945
|% 9,92
|
|ANELE
|5,49
|79.529.446
|% -10,00
|
|BRKO
|1,26
|1.488.508
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.369.806
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|626.416
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.862.185
|% -10,00
|
|EREGL
|18,16
|1.639.186.592
|% -0,98
|
|PETKM
|6,61
|1.549.572.776
|% 4,42
|
|GARAN
|7,00
|1.198.025.435
|% -3,85
|
|QUAGR
|26,22
|821.910.255
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,28
|753.744.005
|% -2,15
|
|PETKM
|6,61
|1.549.572.776
|% 4,42
|
|EKGYO
|1,86
|395.693.796
|% -1,59
|
|GARAN
|7,00
|1.198.025.435
|% -3,85
|
|ODAS
|3,02
|485.030.648
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,08
|298.720.938
|% -3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-1,70
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|-0,10
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|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,00
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|B. Petrol
|66,66
|66,66
|-0,11
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