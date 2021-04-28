***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 06.04.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.04.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHEV00021 Peşin 0,0100012 1,00012 15 0,0085010 0,8501B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 Peşin 0,0100013 1,00013 15 0,0085011 0,85011Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)28.04.2021 28.05.2021Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHEV00021 0 0B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 28 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında2020 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu.Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi sonundaSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda 37.346.793 TL, net dönem karı,V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 45.842.719,75 TL net dönem karı mevcuttur.Mevzuat, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, elde olunan karın yasal kesintiler sonucunda kalan tutarından %10'u oranında (3.505.465,70 TL) brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına, bakiyenin olağanüstü yedekler hesabında muhafaza edilmesine,Genel Kurul tarihinden itibaren 30 gün içinde kar payı dağıtım işleminin tamamlanması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAGITIM TABLOSU_IHEVA.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUİHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 350.500.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.930.744,44Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 40.264.351 52.222.699,814. Vergiler ( - ) -2.917.558 -6.379.980,065. Net Dönem Kârı 37.346.793 45.842.719,756. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -2.292.135,99 -2.292.135,998. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 35.054.657,01 43.550.583,76Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 35.054.657,01 43.550.583,769. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 838.613 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 35.893.270,01 43.550.583,7611. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.794.663,5 1.794.663,5* Nakit 1.794.663,5 1.794.663,5* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 1.555.274,73 1.555.274,7316. Genel Kanuni Yedek Akçe 155.527,47 155.527,4717. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 862,35 8,3 0,0085 0,85B Grubu 2.978.783,5 8,3 0,0085 0,85TOPLAM 2.979.645,85Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıDağıtılan brüt 3.505.465,70 TL kâr payının GVK.'nın 94/6-b-i ve ii maddesi kapsamındaki kişilere (tam mükellef gerçek kişi, dar mükellef gerçek kişi ve Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç dar mükellef kurumlara) dağıtılması halinde brüt tutar üzerinden %15 oranında (çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ayrıca bakılmalıdır) stopaj uygulanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931849BIST