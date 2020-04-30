***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.01.2020 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimizin TAGLIG markası ile Türkiye'nin ilk LED ekranını üreten Dijiled Görüntü Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. (Dijiled, www.taglig.com) ile doğrudan hisse alımı veya Dijiled'in yapacağı sermaye artırımının Şirketimiz adına tahsisli yapılması sureti ile iştirak etmemiz konusunda iyi niyet anlaşması imzalandığı bildirilmişti.COVID-19 pandemisi nedeniyle süreç uzamış olup, normalleşme sonrası sürece ilişkin gelişmeler kamuya açıklanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841509BIST