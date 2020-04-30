***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2020 12:39
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.01.2020 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimizin TAGLIG markası ile Türkiye'nin ilk LED ekranını üreten Dijiled Görüntü Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. (Dijiled, www.taglig.com) ile doğrudan hisse alımı veya Dijiled'in yapacağı sermaye artırımının Şirketimiz adına tahsisli yapılması sureti ile iştirak etmemiz konusunda iyi niyet anlaşması imzalandığı bildirilmişti.
COVID-19 pandemisi nedeniyle süreç uzamış olup, normalleşme sonrası sürece ilişkin gelişmeler kamuya açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841509
BIST
14:13101.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 196,72
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
101.266
14:136,9872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0375
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
14:137,6000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0407
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
14:13384,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,98
|Açılış
|: 384,80
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|17.084.400
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|29.233.132
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|21.943.585
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|18.257.915
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|16.154.543
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.123.231
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PNSUT
|17,57
|13.729.731
|% -9,99
|
|GARAN
|8,48
|789.033.880
|% 0,83
|
|THYAO
|10,70
|378.151.037
|% 0,75
|
|PETKM
|3,60
|340.775.401
|% 0,00
|
|ASELS
|27,50
|336.012.905
|% 0,36
|
|AFYON
|2,67
|275.507.634
|% 5,12
|
|ADESE
|1,52
|187.043.444
|% -1,30
|
|AFYON
|2,67
|275.507.634
|% 5,12
|
|PETKM
|3,60
|340.775.401
|% 0,00
|
|GARAN
|8,48
|789.033.880
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,08
|94.883.636
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7040
|8,7476
|% 0,73
|
|Frank
|7,1635
|7,2066
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8542
|1,8635
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|1,84
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.525
|12,80
|
|Tam
|2.532
|2.587
|13,10
|
|Yarım
|1.234
|1.265
|6,40
|
|Çeyrek
|619
|632
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,31
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|26,30
|26,30
|2,08
|