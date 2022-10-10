***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce hava temizleme cihazı ve ultraviyole sterilizasyon sistemleri geliştirebilmek adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından akredite olan Ar-Ge merkezimizde ürün geliştirme çalışmalarına başlayacağımız, çalışmalarımız neticesinde ortaya çıkacak prototip ürünün yürürlükteki mevzuat kapsamında gerekli resmi makamlardan onay ve sertifikasyonu için başvurularımızı yapacağımız kamuoyu bilgisine sunulmuştu. Gelinen aşamada hava temizleme cihazı ve ultraviyole sterilizasyon sistemlerinin test çalışmaları tamamlanmış olup, teknik dosya ile T.C. Sağlık Bakanlığı'na müracaat edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069735BIST