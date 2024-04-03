***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün (03.04.2024) yapılan toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili maddeleri gereğince, ekte özgeçmişleri bulunan Sn. Sedat Kurucan, Sn. Bekir Eren, Sn. Mahmut Kemal Aydın ve Sn. H. Alev Volkan'ın Yönetim Kurulu Üye adaylıkları ile ekte özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları bulunan Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli ve Sn. Mehmet Halit Selçuk'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylıkları uygun görülerek 26.04.2024 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık beyanları ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266462BIST