***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün (27.03.2020) yapılan toplantısındaKurumsal Yönetim Komitesi'nin 26.03.2020 tarihli tavsiye kararı dikkate alınarak1- Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6 sayılı ilkenin (g) bendine uyum nedeniyle şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sayın M. Remzi Esen'in yerine T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar Sayın Hüseyin Hüsnü Gündüz'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,2- Sayın M. Remzi Esen'in şirketteki Denetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı görevlerine Sayın Hüseyin Hüsnü Gündüz'ün getirilmesine,Karar verilmiştir.Bağımsızlık Beyanı ektedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832802BIST