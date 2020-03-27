***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.03.2020 14:00
***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (27.03.2020) yapılan toplantısında
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 26.03.2020 tarihli tavsiye kararı dikkate alınarak
1- Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6 sayılı ilkenin (g) bendine uyum nedeniyle şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sayın M. Remzi Esen'in yerine T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar Sayın Hüseyin Hüsnü Gündüz'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,
2- Sayın M. Remzi Esen'in şirketteki Denetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı görevlerine Sayın Hüseyin Hüsnü Gündüz'ün getirilmesine,
Karar verilmiştir.
Bağımsızlık Beyanı ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832802
BIST
15:2389.207
En Yüksek
|Değişim
|: -2,54%
|| -2.320,98
|Açılış
|: 91.834
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|Önceki Kapanış
|: 91.528
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92.299
En Düşük
88.954
15:236,4473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
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|Açılış
|: 0,0000
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En Düşük
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15:237,0834
En Yüksek
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|: 0,33%
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|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
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|: 0,32%
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|Açılış
|: 336,57
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|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,30
|2.939.240
|% 9,97
|
|TIRE
|5,20
|26.587.370
|% 9,94
|
|UZERB
|2,56
|203.323
|% 9,87
|
|SASA
|7,25
|197.256.139
|% 9,85
|
|QNBFL
|116,10
|4.663.344
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.505.276
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.617.886
|% -9,77
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|KRONT
|15,71
|13.938.815
|% -7,81
|
|THYAO
|9,08
|1.148.037.987
|% -1,84
|
|GARAN
|7,94
|582.208.653
|% 0,00
|
|ASELS
|23,36
|528.699.710
|% -3,71
|
|ECILC
|5,07
|415.173.988
|% 4,54
|
|PGSUS
|34,38
|287.967.884
|% 9,49
|
|IHLGM
|0,86
|121.267.903
|% 2,38
|
|THYAO
|9,08
|1.148.037.987
|% -1,84
|
|ODAS
|1,27
|158.313.300
|% -4,51
|
|IHLAS
|0,45
|50.992.813
|% -2,17
|
|YKBNK
|1,88
|182.466.997
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8868
|7,9264
|% 1,35
|
|Frank
|6,6827
|6,7230
|% 1,04
|
|Riyal
|1,7132
|1,7218
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.618
|-11,66
|
|Altın Gr.
|336
|336
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,27
|14,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,98
|0,02
|
|B. Petrol
|25,73
|25,73
|-0,61
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