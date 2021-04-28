***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun bugün (28.04.2021) yapılan toplantısındaŞirketin, 28 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Üç yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,1-) Denetim Komitesinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hüsnü Kurtiş ve Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na Hüsnü Kurtiş'in, Denetim Komitesi Üyeliğine ise Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz'ün seçilmesine,2-) Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Burcuoğlu ve Hidayet Alev Volkan ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Uğur Kurt tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Ziya Burcuoğlu'nun, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise Hidayet Alev Volkan ve Uğur Kurt'un seçilmesine,3-) Riskin Erken Saptanması Komitesinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz ve Hidayet Alev Volkan tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz'ün, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine ise Hidayet Alev Volkan'ın seçilmesine,4-) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931856BIST