***IHEVA* *IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2022 09:21
***IHEVA******IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız İhlas Pazarlama A.Ş.'nin sahip olduğu 17.449.150,20 TL nominal değerli İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. payları 1,97 TL fiyattan 34.374.825,89 TL bedel ile ortaklığımızca satın alınmıştır.
Bu işlem ile birlikte İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %10,04'e ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/12/2022 17.449.150,2 17.449.150,2 17.731.677,68 35.180.827,88 % 5,06 % 5,06 % 10,04 % 10,04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091346
BIST
10:345.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 64,00
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.550
En Düşük
5.511
10:3418,7175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7417
En Düşük
18,6689
10:3419,9316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0566
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9983
En Düşük
19,9038
10:341.094,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,24
|Açılış
|: 1.094,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler10:34
|RYSAS
|23,76
|10.336.239
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|1.864.859
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|8.278.599
|% 9,96
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|KUVVA
|53,40
|159.506
|% 9,43
|
|ULUFA
|10,56
|31.409.505
|% -8,33
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|PEGYO
|5,38
|5.458.307
|% -5,11
|
|MANAS
|55,45
|16.461.445
|% -4,40
|
|TUPRS
|529,20
|1.317.275.755
|% 4,48
|
|ASELS
|60,00
|1.088.235.671
|% 2,04
|
|THYAO
|143,70
|1.066.180.805
|% 0,98
|
|ENKAI
|33,66
|960.473.260
|% -1,41
|
|TCELL
|38,94
|894.333.046
|% 1,94
|
|EKGYO
|8,70
|649.822.650
|% 0,93
|
|YKBNK
|12,13
|521.515.265
|% 1,08
|
|ISCTR
|13,17
|536.404.310
|% 1,93
|
|PETKM
|20,22
|810.612.405
|% 1,81
|
|SKBNK
|3,11
|119.064.507
|% 1,63
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7155
|18,7175
|% 0,07
|
|Euro
|19,9278
|19,9316
|% -0,28
|
|Sterlin
|22,4511
|22,5637
|% -0,24
|
|Frank
|20,1610
|20,2824
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9642
|4,9891
|% 0,09
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|2,02
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.095
|3,10
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.376
|7.434
|1,00
|
|Yarım
|3.572
|3.633
|0,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.816
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,84
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,06
|
|B. Petrol
|84,02
|84,02
|0,56
|