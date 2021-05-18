***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.05.2021 08:58
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHGZT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 11/06/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936681
BIST
10:251.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,63
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.461
10:258,3399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0282
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,3489
En Düşük
8,3073
10:2510,1756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0660
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1856
En Düşük
10,1023
10:25500,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,86
|Açılış
|: 500,81
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
501,62
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler10:25
|NTGAZ
|10,89
|9.060.251
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|1.342.743
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,84
|870.591
|% 9,65
|
|SNPAM
|17,66
|191.081
|% 9,21
|
|INVEO
|149,00
|37.374.865
|% 8,36
|
|YAPRK
|81,50
|18.094.161
|% -9,99
|
|AYCES
|77,00
|307.089
|% -8,39
|
|IHGZT
|1,35
|5.035.305
|% -7,53
|
|BJKAS
|8,49
|54.723.203
|% -4,61
|
|SAYAS
|35,36
|10.126.877
|% -4,43
|
|SISE
|8,08
|367.563.944
|% 3,19
|
|GARAN
|8,07
|358.469.365
|% 1,38
|
|THYAO
|13,20
|157.467.262
|% -1,20
|
|KRDMD
|8,31
|133.767.004
|% 1,84
|
|AKBNK
|5,23
|110.965.665
|% 1,75
|
|SISE
|8,08
|367.563.944
|% 3,19
|
|GARAN
|8,07
|358.469.365
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,93
|66.128.655
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|73.095.656
|% 1,41
|
|AKBNK
|5,23
|110.965.665
|% 1,75
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3359
|8,3399
|% 0,34
|
|Euro
|10,1705
|10,1756
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,7889
|11,8480
|% 0,62
|
|Frank
|9,2356
|9,2912
|% 0,76
|
|Riyal
|2,2147
|2,2258
|% 0,23
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|3,20
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,86
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,51
|28,54
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,11
|
|B. Petrol
|70,13
|70,13
|0,67
|