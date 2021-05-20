***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.05.2021 08:57
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHGZT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 11/06/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936879
BIST
11:461.443
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -16,95
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.442
11:468,3821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0304
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
11:4610,1800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,1800
En Düşük
10,1600
11:46504,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,60
|Açılış
|: 504,11
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler11:46
|ISBIR
|9.407,70
|5.042.527
|% 10,00
|
|SONME
|35,14
|3.473.453
|% 9,95
|
|AYEN
|6,02
|20.332.181
|% 9,85
|
|SKTAS
|4,71
|14.937.446
|% 8,78
|
|ALMAD
|2,48
|635.277
|% 8,77
|
|DIRIT
|4,91
|40.822
|% -9,07
|
|METUR
|32,40
|38.238.193
|% -8,73
|
|DOBUR
|14,05
|1.065.533
|% -8,65
|
|IHGZT
|1,23
|9.954.039
|% -6,82
|
|SAYAS
|33,46
|9.768.470
|% -5,96
|
|GARAN
|8,03
|441.633.099
|% -0,62
|
|PETKM
|6,34
|397.467.167
|% 1,28
|
|THYAO
|13,40
|392.578.524
|% 0,37
|
|KOZAL
|129,10
|336.940.243
|% -1,45
|
|BJKAS
|7,54
|307.098.953
|% -5,87
|
|EKGYO
|1,94
|130.764.137
|% -1,02
|
|YKBNK
|2,14
|143.254.956
|% -0,47
|
|PETKM
|6,34
|397.467.167
|% 1,28
|
|GARAN
|8,03
|441.633.099
|% -0,62
|
|BJKAS
|7,54
|307.098.953
|% -5,87
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3795
|8,3821
|% -0,36
|
|Euro
|10,1700
|10,1800
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,7956
|11,8548
|% -0,35
|
|Frank
|9,2524
|9,3082
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2270
|2,2382
|% -0,42
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|1,85
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|9,00
|
|Tam
|3.320
|3.408
|36,17
|
|Yarım
|1.605
|1.648
|17,50
|
|Çeyrek
|805
|824
|8,75
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,68
|66,68
|0,03
|