***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.05.2021 08:48
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHGZT]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 11/06/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937103
BIST
10:051.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.460
En Düşük
1.456
10:058,3838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,3964
En Düşük
8,3662
10:0510,2594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0022
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2787
En Düşük
10,2358
10:05505,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,57
|Açılış
|: 505,27
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,87
En Düşük
504,56
BIST En Aktif Hisseler10:03
|BNTAS
|6,74
|1.277.001
|% 3,69
|
|UMPAS
|1,54
|111.253
|% 2,67
|
|ESEN
|29,38
|430.535
|% 1,31
|
|CANTE
|7,02
|897.058
|% 0,86
|
|TRILC
|37,84
|155.976
|% 0,85
|
|CASA
|150,00
|573.311
|% -1,64
|
|IDEAS
|83,00
|38.263
|% -1,19
|
|UFUK
|15,99
|800
|% -0,99
|
|DERHL
|9,02
|133.036
|% -0,88
|
|FONET
|13,93
|64.162
|% -0,64
|
|INVEO
|145,00
|115.341.895
|% 0,00
|
|TURSG
|5,68
|66.732.013
|% 0,00
|
|QUAGR
|24,66
|55.130.725
|% 0,24
|
|ISDMR
|12,78
|51.581.025
|% 0,00
|
|SOKM
|11,91
|48.851.472
|% 0,17
|
|IHLGM
|1,06
|43.783.650
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,60
|48.546.670
|% 0,00
|
|TURSG
|5,68
|66.732.013
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,28
|12.224.570
|% 0,00
|
|SOKM
|11,91
|48.851.472
|% 0,17
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3827
|8,3844
|% 0,05
|
|Euro
|10,2530
|10,2598
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,8512
|11,9106
|% -0,05
|
|Frank
|9,3142
|9,3703
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2288
|2,2400
|% 0,04
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-2,93
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,68
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,21
|65,21
|0,10
|