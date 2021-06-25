***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.06.2021 09:18
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.BE (Kaydi Pay, Miktar: 176.319.933,195 TL nominal, Aracı: HLY, Kapanış Tarihi: 25.06.2021) Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944059
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.416
En Düşük
1.405
18:058,6912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0175
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7087
En Düşük
8,6825
18:0510,3847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0212
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4087
En Düşük
10,3697
18:05497,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,76
|Açılış
|: 497,81
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,13
En Düşük
496,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|7,81
|101.787.008
|% 10,00
|
|CASA
|130,90
|19.049.898
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,49
|28.970.610
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,49
|2.149.825
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|341.927
|% 10,00
|
|CEOEM
|13,49
|148.621.669
|% -9,95
|
|SNKRN
|28,88
|442.711
|% -6,54
|
|EUHOL
|3,23
|9.165.051
|% -6,10
|
|TSGYO
|3,18
|21.920.117
|% -5,92
|
|FLAP
|2,57
|27.735.729
|% -5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.007.629.883
|% 0,85
|
|THYAO
|14,61
|1.005.894.861
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,12
|636.651.242
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|624.898.831
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,71
|619.569.990
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,12
|636.651.242
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|624.898.831
|% 3,21
|
|GARAN
|8,34
|1.007.629.883
|% 0,85
|
|KRDMD
|6,71
|619.569.990
|% 0,90
|
|HALKB
|5,24
|465.477.308
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6854
|8,6912
|% -0,20
|
|Euro
|10,3738
|10,3847
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,0781
|12,1386
|% -0,10
|
|Frank
|9,4398
|9,4967
|% -0,09
|
|Riyal
|2,3124
|2,3240
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|4,11
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,72
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,04
|
|B. Petrol
|75,77
|75,77
|0,21
|