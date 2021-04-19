***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 15:42
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHGZT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929139
BIST
15:311.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -16,40
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.389
15:318,0860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0282
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
15:319,7340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0615
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
15:31462,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,78
|Açılış
|: 462,16
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler15:31
|FENER
|31,90
|23.984.047
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.083.899
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.616.913
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|PEKGY
|1,62
|139.508.147
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|72.335.766
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|17.306.418
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|TUREX
|14,09
|332.356.034
|% -9,97
|
|EREGL
|18,34
|1.183.604.103
|% 0,00
|
|PETKM
|6,62
|986.575.612
|% 4,58
|
|GARAN
|7,11
|830.748.514
|% -2,34
|
|QUAGR
|27,16
|713.858.325
|% -6,73
|
|KRDMD
|7,34
|534.425.408
|% -1,34
|
|PETKM
|6,62
|986.575.612
|% 4,58
|
|EKGYO
|1,86
|281.650.563
|% -1,59
|
|GARAN
|7,11
|830.748.514
|% -2,34
|
|ODAS
|3,08
|306.102.893
|% -8,06
|
|YKBNK
|2,11
|202.808.079
|% -2,31
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0791
|8,0860
|% 0,35
|
|Euro
|9,7262
|9,7340
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,2356
|11,2919
|% 1,02
|
|Frank
|8,8122
|8,8653
|% 1,02
|
|Riyal
|2,1493
|2,1601
|% 0,34
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|1,41
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-7,00
|
|Tam
|3.038
|3.115
|-6,05
|
|Yarım
|1.468
|1.507
|-2,93
|
|Çeyrek
|736
|753
|-1,46
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,92
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,60
|66,60
|-0,17
|
Seans Raporu
15:31
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