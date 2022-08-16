***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 15:10
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHGZT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055781
BIST
15:122.860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 3,13
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.856
15:1217,9697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
15:1218,2221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0318
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
15:121.026,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,04
|Açılış
|: 1.026,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.024,61
BIST En Aktif Hisseler15:10
|CMBTN
|264,30
|34.964.102
|% 9,99
|
|INTEM
|88,15
|8.563.437
|% 9,98
|
|TRCAS
|12,78
|16.167.096
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|348.807.494
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|174.825.519
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.054.345
|% -9,94
|
|ATEKS
|45,06
|20.809.282
|% -6,48
|
|GSRAY
|6,27
|322.804.095
|% -5,57
|
|THYAO
|64,45
|3.740.226.390
|% 1,34
|
|TUPRS
|297,90
|3.173.333.104
|% 3,62
|
|YKBNK
|5,51
|1.297.524.223
|% 0,55
|
|KARSN
|7,62
|1.280.434.138
|% 6,42
|
|AKBNK
|10,43
|1.248.802.928
|% 2,05
|
|YKBNK
|5,51
|1.297.524.223
|% 0,55
|
|TSKB
|3,79
|810.413.621
|% 7,98
|
|EKGYO
|3,56
|764.556.979
|% 1,14
|
|KARSN
|7,62
|1.280.434.138
|% 6,42
|
|ZOREN
|2,72
|419.903.243
|% 3,03
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9617
|17,9631
|% 0,03
|
|Euro
|18,2039
|18,2169
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,5312
|21,6392
|% -0,27
|
|Frank
|18,8282
|18,9416
|% -0,41
|
|Riyal
|4,7708
|4,7947
|% 0,03
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-2,64
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.892
|6.942
|-14,00
|
|Yarım
|3.358
|3.394
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,13
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|95,65
|95,65
|0,55
|