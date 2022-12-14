***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 13:13
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087051
BIST
17:355.207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -49,51
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:3518,6429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:3519,8645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0491
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:351.084,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.084,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:33
|BRYAT
|1.313,40
|295.337.006
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|498.248
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,03
|491.125.990
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.805.628
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.594.715
|% -20,69
|
|DGNMO
|9,05
|110.533.395
|% -7,84
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|YESIL
|4,50
|39.143.287
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,85
|15.094.495.348
|% 0,16
|
|ASELS
|57,60
|8.004.265.585
|% -2,95
|
|THYAO
|140,50
|7.811.744.563
|% -2,43
|
|AKBNK
|17,80
|5.877.229.287
|% 1,95
|
|VAKBN
|11,20
|5.670.434.500
|% 6,16
|
|KRDMD
|18,85
|15.094.495.348
|% 0,16
|
|EKGYO
|8,12
|5.162.186.573
|% 2,65
|
|SKBNK
|2,80
|1.696.315.163
|% 1,45
|
|VAKBN
|11,20
|5.670.434.500
|% 6,16
|
|YKBNK
|11,65
|4.978.617.795
|% 0,87
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6409
|18,6467
|% 0,02
|
|Euro
|19,8586
|19,8677
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,9708
|23,0860
|% -0,02
|
|Frank
|20,0129
|20,1334
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% -0,02
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,45
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.085
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.289
|7.338
|-6,00
|
|Yarım
|3.530
|3.587
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.793
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|0,05
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|1,21
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Seans Raporu
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