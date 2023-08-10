***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2023 16:18
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183677
BIST
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17:167.587
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -13,59
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.500
En Yüksek
7.766
17:1627,0648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0747
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0648
En Düşük
26,4619
17:1629,8678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,2358
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
17:161.666,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.666,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler17:12
|TRCAS
|18,70
|308.307.025
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|208.599.146
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|19.587.832
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|13.191.567
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|DGGYO
|35,10
|72.007.749
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|IMASM
|19,66
|1.151.040.464
|% -9,98
|
|DERIM
|16,14
|91.252.474
|% -9,98
|
|ASGYO
|18,24
|3.783.704.380
|% -9,97
|
|THYAO
|264,50
|12.876.186.647
|% 1,73
|
|YKBNK
|16,25
|11.545.722.426
|% 1,31
|
|ISCTR
|18,00
|11.245.800.233
|% 2,10
|
|AKBNK
|32,04
|10.127.014.832
|% 3,49
|
|ASTOR
|119,50
|6.970.371.160
|% 2,05
|
|YKBNK
|16,25
|11.545.722.426
|% 1,31
|
|SKBNK
|3,76
|2.259.957.706
|% 9,94
|
|ISCTR
|18,00
|11.245.800.233
|% 2,10
|
|EKGYO
|8,70
|2.838.277.696
|% -3,97
|
|AKBNK
|32,04
|10.127.014.832
|% 3,49
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0330
|27,0388
|% 0,18
|
|Euro
|29,8060
|29,8536
|% 0,75
|
|Sterlin
|34,4027
|34,5752
|% 0,47
|
|Frank
|30,8423
|31,0281
|% 0,59
|
|Riyal
|7,1845
|7,2205
|% 0,12
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|5,97
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|8,40
|
|Cumhuriyet
|11.384
|11.556
|-30,00
|
|Tam
|11.113
|11.210
|-5,00
|
|Yarım
|5.565
|5.631
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.815
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,83
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,87
|19,89
|0,20
|
|B. Petrol
|87,14
|87,14
|-0,41
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
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17:27MAALT
Yüzde 5.12 oranında artışla 817.80 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 981 adet işlem
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17:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 88 artarak (% 0.39 ) 8, 292
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17:26XU100
Endeks 7, 611 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 178, 118.00 milyon TL de
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17:26AGHOL
Yüzde 4.66 oranında artışla 182.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 135, 146 adet işlem
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17:25MTRKS
Yüzde 5.56 oranında artışla 54.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 875, 919 adet işlem