***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2023 13:30
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222693
BIST
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16:157.939
En Düşük
|Değişim
|: -1,47%
|| -118,43
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.930
En Yüksek
8.112
16:1528,9400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0581
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
16:1531,2433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0288
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
16:151.886,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 11,26
|Açılış
|: 1.886,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler16:15
|CMBTN
|1.958,00
|75.317.491
|% 10,00
|
|SAMAT
|69,35
|175.920.481
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|125.551.179
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|367.473.941
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|68.025.982
|% 9,99
|
|BSOKE
|13,50
|154.817.648
|% -10,00
|
|BTCIM
|160,20
|497.405.770
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|78.490.671
|% -10,00
|
|EUYO
|13,13
|14.217.770
|% -9,95
|
|CASA
|106,00
|4.633.814
|% -9,94
|
|THYAO
|253,25
|5.060.596.279
|% -2,22
|
|ISCTR
|22,96
|5.001.005.854
|% 2,50
|
|YKBNK
|20,58
|3.723.603.136
|% 1,48
|
|AKBNK
|36,98
|3.608.647.437
|% 1,15
|
|BINHO
|361,00
|2.869.624.626
|% 3,96
|
|ISCTR
|22,96
|5.001.005.854
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,48
|1.511.375.138
|% 1,36
|
|YKBNK
|20,58
|3.723.603.136
|% 1,48
|
|IHLAS
|1,19
|170.250.135
|% -2,46
|
|ODAS
|10,20
|1.059.878.814
|% -6,42
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9361
|28,9400
|% 0,20
|
|Euro
|31,2296
|31,2433
|% 0,09
|
|Sterlin
|36,3271
|36,5093
|% 0,19
|
|Frank
|32,9523
|33,1508
|% 0,27
|
|Riyal
|7,6930
|7,7316
|% 0,21
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,21
|% 0,66
|
|Platin
|911,25
|913,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,17
|959,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,60
|76,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,92
|2.027,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:15
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16:30BTCIM
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