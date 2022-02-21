***IHGZT* *GEREL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
21.02.2022 09:08
***IHGZT******GEREL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [GEREL, IHGZT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003045
BIST
13:402.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 12,06
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.044
13:4013,6413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0065
|Açılış
|: 13,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
13:4015,4992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0340
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
13:40831,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,75
|Açılış
|: 831,68
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler13:38
|DERHL
|5,72
|19.226.831
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|294.560.953
|% 9,99
|
|MERIT
|37,14
|23.298.171
|% 9,95
|
|LKMNH
|14,59
|31.047.376
|% 9,70
|
|PNLSN
|12,17
|266.839.289
|% 8,47
|
|CEOEM
|15,31
|16.714.123
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.000.498
|% -9,99
|
|UZERB
|55,10
|1.860.523
|% -9,97
|
|KAPLM
|45,24
|1.331.368
|% -9,97
|
|ATSYH
|14,40
|221.774
|% -9,15
|
|THYAO
|29,50
|2.438.770.289
|% 0,34
|
|KRDMD
|11,75
|630.215.744
|% 0,09
|
|YKBNK
|4,06
|535.034.594
|% 0,74
|
|GARAN
|11,85
|513.218.276
|% 0,08
|
|FROTO
|272,00
|461.113.019
|% 2,68
|
|YKBNK
|4,06
|535.034.594
|% 0,74
|
|ODAS
|1,36
|134.212.951
|% 0,00
|
|THYAO
|29,50
|2.438.770.289
|% 0,34
|
|KRDMD
|11,75
|630.215.744
|% 0,09
|
|EKGYO
|2,32
|106.235.306
|% -0,43
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6323
|13,6382
|% -0,07
|
|Euro
|15,4907
|15,5030
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,5327
|18,6256
|% 0,17
|
|Frank
|14,8082
|14,8974
|% 0,37
|
|Riyal
|3,6235
|3,6417
|% -0,07
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|0,17
|
|Altın Gr.
|831
|831
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|5.530
|5.613
|-10,00
|
|Tam
|5.503
|5.640
|-11,64
|
|Yarım
|2.660
|2.728
|-5,63
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,82
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,80
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,43
|-0,07
|
|B. Petrol
|91,26
|91,26
|-0,13
|