***IHGZT* *HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***IHGZT******HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [IHGZT]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarİHLAS GAZETECİLİK A.Ş.'nin 800.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 180.000.000 TL`den nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %344,44444 oranında artırılarak 800.000.000 TL`ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilen 620.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı 04.05.2021–17.06.2021 tarihleri arasında 45 gün süreyle gerçekleştirilmiştir.Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 176.319.933,00 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 25.06.2021 tarihinde tamamlanmış olup, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa`da satışa sunulan 176.319.933,00 TL nominal değerli payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıİHLAS PAZARLAMA A.Ş. 39.000.000 % 22,12 Tüzel Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaSERHEND PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 28.450.000 % 16,14 Tüzel Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaECVET SUBAŞI 26.850.000 % 15,23 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaİHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 26.138.265 % 14,82 Tüzel Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaBİRLEŞİK BAYİLER DİSTRÜBÜTÖRLÜK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 19.900.000 % 11,29 Tüzel Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaCİHAN SÜTŞURUP 10.000.000 % 5,67 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945396BIST