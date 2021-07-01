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***IHGZT* *HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

01.07.2021 11:43



***IHGZT******HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.'nin 800.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 180.000.000 TL`den nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %344,44444 oranında artırılarak 800.000.000  TL`ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilen 620.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı 04.05.2021–17.06.2021 tarihleri arasında 45 gün süreyle gerçekleştirilmiştir.
Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 176.319.933,00  TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 25.06.2021 tarihinde tamamlanmış olup, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa`da satışa sunulan 176.319.933,00 TL nominal değerli payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
İHLAS PAZARLAMA A.Ş. 39.000.000 % 22,12 Tüzel Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
SERHEND PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 28.450.000 % 16,14 Tüzel Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
ECVET SUBAŞI 26.850.000 % 15,23 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 26.138.265 % 14,82 Tüzel Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
BİRLEŞİK BAYİLER DİSTRÜBÜTÖRLÜK  VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 19.900.000 % 11,29 Tüzel Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
CİHAN SÜTŞURUP 10.000.000 % 5,67 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945396


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Cumhuriyet 3.284 3.334 29,00  
Tam 3.268 3.350 29,20  
Yarım 1.580 1.621 14,12  
Çeyrek 792 810 7,07  
Gümüş.Ons 26,25 26,30 0,14  
Gümüş Gr. 7,31 7,33 0,01  
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