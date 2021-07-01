***IHGZT* *IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
01.07.2021 08:57
***IHGZT******IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
İştiraklerimizden İhlas Gazetecilik A.Ş.'de (IHGZT) sahip olduğumuz paylardan 19.222.222 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
Bu işlem sonucunda İhlas Gazetecilik A.Ş. sermayesindeki payımız %1,03 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
30/06/2021 0 19.222.222 19.222.222 27.472.572 8.250.350 % 3,43 % 3,43 % 1,03 % 1,03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945327
BIST
10:151.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,08
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.364
En Düşük
1.358
10:158,6774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0216
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7245
En Düşük
8,6592
10:1510,3129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0140
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3605
En Düşük
10,2829
10:15496,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,95
|Açılış
|: 496,11
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler10:15
|GEDIK
|8,72
|11.971.726
|% 9,96
|
|INVEO
|130,30
|4.341.596
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|4.969.971
|% 9,89
|
|GSDDE
|6,63
|10.066.195
|% 8,69
|
|EKIZ
|7,34
|75.653
|% 7,31
|
|KUTPO
|51,85
|1.437.956
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|209.279
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.101.054
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|35.730
|% -9,88
|
|TACTR
|29,10
|216.126
|% -7,85
|
|THYAO
|13,43
|68.963.749
|% 0,45
|
|GARAN
|8,32
|57.949.112
|% 0,24
|
|ERBOS
|125,60
|52.655.226
|% -3,53
|
|EKGYO
|1,88
|47.346.359
|% 0,53
|
|SASA
|27,70
|47.115.555
|% 1,91
|
|EKGYO
|1,88
|47.346.359
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,17
|19.858.518
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,06
|8.162.715
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,40
|16.912.294
|% -2,44
|
|GARAN
|8,32
|57.949.112
|% 0,24
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6749
|8,6774
|% -0,25
|
|Euro
|10,3056
|10,3129
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9666
|12,0266
|% -0,26
|
|Frank
|9,3477
|9,4040
|% -0,19
|
|Riyal
|2,3074
|2,3190
|% -0,22
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|7,06
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,28
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,02
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|0,27
|
Seans Raporu
10:15
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10:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 26 artarak (% 0.36 ) 1, 468
-
10:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:26
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KUTPO, TKURU
-
10:26
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, INVEO
-
10:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR