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***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

08.07.2020 13:41
GÜNCEL HABERLER



***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2020 25.06.2020 02.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.06.2020
Tescil Tarihi
02.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.07.2020/10113
Açıklamalar

Şirketimizin 25.06.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 2020 yılı hesap  dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak "İrfan  Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." 'nin seçimi onaylanmış olup, ilgili Genel Kurul Kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.07.2020 tarihinde tescil  edilerek 07.07.2020 tarihli ve 10113 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Saygılarımızla, 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856755


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PKENT 228,90 2.116.142 % 10,00  
PEKGY 10,68 5.059.201 % 9,99  
LKMNH 8,73 41.856.452 % 9,95  
AKSA 8,19 114.408.124 % 9,93  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5743 8,6173 % -0,05  
Frank 7,2589 7,3026 % 0,14  
Riyal 1,8247 1,8338 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.803 8,26  
Altın Gr. 398 398 1,71  
Cumhuriyet 2.575 2.595 10,90  
Tam 2.651 2.663 11,20  
Yarım 1.288 1.302 5,50  
Çeyrek 644 652 2,80  
Gümüş.Ons 18,45 18,48 0,20  
Gümüş Gr. 4,07 4,08 0,04  
B. Petrol 43,02 43,02 -0,06  
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