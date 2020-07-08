***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.07.2020 13:41
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2020 25.06.2020 02.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.06.2020
Tescil Tarihi
02.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.07.2020/10113
Açıklamalar
Şirketimizin 25.06.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." 'nin seçimi onaylanmış olup, ilgili Genel Kurul Kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.07.2020 tarihinde tescil edilerek 07.07.2020 tarihli ve 10113 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856755
BIST
13:25119.641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 302,06
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
13:256,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
13:257,7437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0067
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
13:25397,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,87
|Açılış
|: 397,84
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,01
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|33.934.431
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.116.142
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.059.201
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.856.452
|% 9,95
|
|AKSA
|8,19
|114.408.124
|% 9,93
|
|SNPAM
|9,63
|6.691.520
|% -9,92
|
|SONME
|8,62
|15.919.898
|% -6,81
|
|FENER
|12,94
|69.807.711
|% -6,10
|
|HALKS
|3,54
|133.267
|% -6,10
|
|OZGYO
|2,57
|52.935.441
|% -4,81
|
|EKGYO
|2,31
|1.560.151.915
|% 3,12
|
|SISE
|6,54
|1.147.848.283
|% 0,77
|
|PETKM
|4,40
|813.322.726
|% -0,45
|
|GARAN
|8,23
|790.649.920
|% -1,08
|
|TRKCM
|4,40
|721.811.488
|% 4,27
|
|EKGYO
|2,31
|1.560.151.915
|% 3,12
|
|IHLGM
|1,91
|367.968.325
|% 1,60
|
|PETKM
|4,40
|813.322.726
|% -0,45
|
|SISE
|6,54
|1.147.848.283
|% 0,77
|
|TRKCM
|4,40
|721.811.488
|% 4,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5743
|8,6173
|% -0,05
|
|Frank
|7,2589
|7,3026
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|8,26
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.575
|2.595
|10,90
|
|Tam
|2.651
|2.663
|11,20
|
|Yarım
|1.288
|1.302
|5,50
|
|Çeyrek
|644
|652
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,48
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,04
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|-0,06
|