***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.07.2022 13:32
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022 02.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
02.07.2022
Tescil Tarihi
15.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.07.2022/10619
Açıklamalar
Şirketimizin 02.07.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." 'nin seçimi onaylanmış olup, ilgili Genel Kurul Kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.07.2022 tarihinde tescil edilerek, 18.07.2022 tarihli ve 10619 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045747
BIST
16:442.443
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 60,82
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
16:4417,4900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0901
|Açılış
|: 17,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
16:4417,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2250
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
16:44966,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,35
|Açılış
|: 966,22
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler16:42
|MAKIM
|14,71
|179.016.493
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|62.745.304
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.916.636
|% 9,92
|
|ASUZU
|193,90
|279.574.049
|% 9,86
|
|TMSN
|34,42
|265.737.603
|% 9,83
|
|GESAN
|47,72
|278.121.026
|% -7,25
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|SILVR
|20,54
|65.615.330
|% -6,81
|
|DOBUR
|43,72
|7.644.295
|% -6,18
|
|PINSU
|5,86
|45.010.609
|% -6,09
|
|THYAO
|49,44
|3.297.143.133
|% 3,13
|
|EREGL
|27,20
|1.287.143.560
|% 4,78
|
|SISE
|20,60
|1.172.307.849
|% 1,28
|
|ODAS
|3,48
|901.432.222
|% 6,75
|
|SASA
|40,92
|879.884.956
|% 3,18
|
|ODAS
|3,48
|901.432.222
|% 6,75
|
|EKGYO
|2,98
|600.514.077
|% 1,02
|
|YKBNK
|4,35
|586.553.185
|% 4,07
|
|AKBNK
|8,25
|628.895.256
|% 4,30
|
|TSKB
|2,15
|158.729.527
|% 2,87
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4811
|17,4908
|% 0,52
|
|Euro
|17,7569
|17,7770
|% 1,29
|
|Sterlin
|20,9309
|21,0358
|% 1,69
|
|Frank
|17,8530
|17,9605
|% 0,53
|
|Riyal
|4,6483
|4,6716
|% 0,62
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|8,61
|
|Altın Gr.
|967
|967
|11,03
|
|Cumhuriyet
|6.512
|6.611
|6,00
|
|Tam
|6.553
|6.635
|-69,00
|
|Yarım
|3.183
|3.239
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.619
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,64
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:57TEKTU
Yüzde 7.45 oranında artışla 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 263, 755 adet işlem
-
16:56GOODY
Yüzde 7.19 oranında artışla 10.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 558 adet işlem
-
16:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 82 artarak (% 3.08 ) 2, 605
-
16:54XU100
Endeks 2, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 19, 966.00 milyon TL de
-
16:54ANGEN
Yüzde 8.28 oranında artışla 31.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 277, 390 adet işlem