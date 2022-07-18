***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2022 02.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanıİrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi02.07.2022Tescil Tarihi15.07.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su18.07.2022/10619AçıklamalarŞirketimizin 02.07.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." 'nin seçimi onaylanmış olup, ilgili Genel Kurul Kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.07.2022 tarihinde tescil edilerek, 18.07.2022 tarihli ve 10619 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045747BIST