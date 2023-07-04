***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.07.2023 15:33
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023-17.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kaizen Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.06.2023
Tescil Tarihi
04.07.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
04.07.2023-10863
Açıklamalar
Şirketimizin 17.06.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak "Kaizen Bağımsız Denetim Anonim Şirketi" 'nin seçimi onaylanmış olup, ilgili Genel Kurul Kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.07.2023 tarihinde tescil edilerek, 04.07.2023 tarihli ve 10863 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165224
BIST