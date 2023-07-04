***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2023-17.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKaizen Bağımsız Denetim Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi17.06.2023Tescil Tarihi04.07.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su04.07.2023-10863AçıklamalarŞirketimizin 17.06.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak "Kaizen Bağımsız Denetim Anonim Şirketi" 'nin seçimi onaylanmış olup, ilgili Genel Kurul Kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.07.2023 tarihinde tescil edilerek, 04.07.2023 tarihli ve 10863 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165224BIST