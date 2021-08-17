***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme
17.08.2021 17:53
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye ve Payların Nev'i) maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik İstanbul Ticaret Sicili tarafından 16.08.2021 tarihinde tescil edilmiş, 17.08.2021 tarih ve 10389 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 16/08/2021 17/08/2021 10389
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958681
BIST
17:511.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.461
En Düşük
1.450
17:518,4360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0179
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
17:519,8899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0787
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
17:51484,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,17
|Açılış
|: 484,71
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler17:51
|SELGD
|6,50
|29.613.752
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|8.149.116
|% 9,98
|
|VBTYZ
|26,48
|199.918.842
|% 9,97
|
|IZFAS
|7,50
|5.606.628
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|58.216.386
|% 9,94
|
|IDEAS
|41,32
|2.256.196
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.047.080
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.442.395
|% -9,92
|
|DARDL
|2,40
|85.158.684
|% -9,43
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|GARAN
|9,42
|1.852.944.470
|% 0,21
|
|KRDMD
|8,17
|822.341.685
|% -0,85
|
|PETKM
|6,05
|788.250.996
|% 0,50
|
|GENIL
|16,39
|702.105.040
|% 3,28
|
|ARCLK
|33,82
|566.469.584
|% 2,30
|
|GARAN
|9,42
|1.852.944.470
|% 0,21
|
|PETKM
|6,05
|788.250.996
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,55
|320.359.542
|% 0,39
|
|MRGYO
|1,09
|112.176.016
|% -0,91
|
|KRDMD
|8,17
|822.341.685
|% -0,85
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4342
|8,4360
|% -0,21
|
|Euro
|9,8875
|9,8899
|% -0,79
|
|Sterlin
|11,5760
|11,6341
|% -0,79
|
|Frank
|9,2060
|9,2615
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2452
|2,2564
|% -0,11
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-2,83
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,86
|69,86
|0,35
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 41 artarak (% 0.09 ) 1, 572
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, PETKM
-
17:59XU100
Endeks 1, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 13, 675.00 milyon TL de
-
17:59ADESE
Yüzde 9.45 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 302, 771 adet işlem
-
17:57VANGD
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 323, 830 adet işlem