***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor
31.05.2021 18:16
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 38.470.573 38.013.401
Satışların Maliyeti
12 -35.334.686 -34.253.456
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.135.887 3.759.945
BRÜT KAR (ZARAR)
3.135.887 3.759.945
Genel Yönetim Giderleri
-3.320.970 -6.113.005
Pazarlama Giderleri
-2.389.183 -2.381.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.710.713 1.421.346
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.981.268 -552.469
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.844.821 -3.865.421
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25.404 3.262
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -10.100.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
744.968 -428.851
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.074.449 -14.391.010
Finansman Gelirleri
154.351 189.047
Finansman Giderleri
-1.217.221 -1.107.162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.137.319 -15.309.125
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.732.588 2.393.822
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 1.732.588 2.393.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15 -2.404.731 -12.915.303
DÖNEM KARI (ZARARI)
15 -2.404.731 -12.915.303
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.404.731 -12.915.303
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 15 -0,01300000 -0,10800000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.762.599 -1.559.258
Dönem Karı (Zararı)
15 -2.404.731 -12.915.303
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
639.394 11.656.418
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.287.576 1.312.069
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-710.810 563.510
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -710.810 563.510
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.439.284 679.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.412.455 685.360
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26.829 -5.996
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.120.584 1.019.049
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-61.908 -81.365
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.182.492 1.100.414
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 10.100.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 10.100.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-744.968 428.851
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-744.968 428.851
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -1.732.588 -2.393.822
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.404 -3.262
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-19.285 -3.262
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.119 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.720 -49.341
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.995.771 344.370
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.871.471 -9.786.159
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
711.004 -6.174.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.582.475 -3.611.795
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
599.349 9.371.790
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 599.349 9.371.790
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.292.449 684.639
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -836.868 -1.658.599
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.443.664 3.442.662
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 578.037 65.039
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 865.627 3.377.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 283.802 1.246.168
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 21.544.067 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 628.764 865.658
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-503.087 -3.821.789
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-513.067 -58.235
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.980 -3.763.554
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.230.434 -914.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -467.835 -644.743
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.589.489 -1.332.047
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.286 18.177
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.286 18.177
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-941.481 -1.350.224
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -916.835 -1.255.878
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.646 -94.346
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.367 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-680.661 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.216.863 -1.429.270
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-455.513 -28.983
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.119.571 -952.481
Ödenen Faiz
-681.160 -528.871
Alınan Faiz
39.381 81.065
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.956.247 -4.320.575
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.956.247 -4.320.575
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
989.671 7.666.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.945.918 3.345.648
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.968.445 1.005.417
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
83.467.862 70.885.581
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-16 5.343.763 6.054.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 78.124.099 64.830.698
Diğer Alacaklar
855.708 772.899
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-16 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 855.708 772.899
Stoklar
6 31.303.455 28.011.006
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.901.427 7.067.535
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
53.539 50.798
Diğer Dönen Varlıklar
11 818.603 308.277
ARA TOPLAM
127.369.039 108.101.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
127.369.039 108.101.513
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
5 999.743 1.681.901
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
35.140.785 34.022.993
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
108.210.134 107.536.721
Maddi Duran Varlıklar
7 19.611.943 19.221.324
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.573.361 7.993.639
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
41.212.075 41.215.859
Peşin Ödenmiş Giderler
10 48.393 45.417
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 1.624.601 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
214.421.035 211.717.854
TOPLAM VARLIKLAR
341.790.074 319.819.367
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.276.371 3.005.331
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.499.999 3.151.611
Ticari Borçlar
15.351.653 13.907.989
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-16 6.575.046 5.997.009
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 8.776.607 7.910.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 3.180.142 2.896.340
Diğer Borçlar
5-16 21.559.729 15.662
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 984.783 356.019
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.305.356 2.614.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.453.154 1.788.991
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
852.202 825.373
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.454.926 1.420.790
ARA TOPLAM
52.612.959 27.368.106
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.612.959 27.368.106
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.810.077 26.224.786
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.960.306 14.944.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 15.960.306 14.944.505
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 0 255.056
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.770.383 41.424.347
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
93.383.342 68.792.453
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
248.406.732 251.026.914
Ödenmiş Sermaye
180.000.000 180.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.653.923 5.869.374
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.982.341 6.570.616
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.405.903 5.405.903
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
576.438 1.164.713
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-328.418 -701.242
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
83.901 83.901
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
65.073.639 85.244.504
Net Dönem Karı veya Zararı
15 -2.404.731 -20.170.865
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
248.406.732 251.026.914
TOPLAM KAYNAKLAR
341.790.074 319.819.367
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 5.856.196 1.045.825 -554.922 957.185 85.614.931 20.261.421 271.675.504 271.675.504
Transferler
20.261.421 -20.261.421 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
215.012 -36.477 -12.915.303 -12.736.768 -12.736.768
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 5.856.196 1.260.837 -591.399 957.185 105.876.352 -12.915.303 258.938.736 258.938.736
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 5.405.903 1.164.713 -701.242 83.901 85.244.504 -20.170.865 251.026.914 251.026.914
Transferler
-20.170.865 20.170.865 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-588.275 372.824 -2.404.731 -2.620.182 -2.620.182
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 5.405.903 576.438 -328.418 83.901 65.073.639 -2.404.731 248.406.732 248.406.732
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
15 -2.404.731 -12.915.303
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-215.451 178.535
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-735.344 268.764
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
372.824 -36.477
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
147.069 -53.752
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 147.069 -53.752
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-215.451 178.535
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.620.182 -12.736.768
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.620.182 -12.736.768
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939113
BIST