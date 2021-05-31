***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 38.470.573 38.013.401Satışların Maliyeti12 -35.334.686 -34.253.456TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.135.887 3.759.945BRÜT KAR (ZARAR)3.135.887 3.759.945Genel Yönetim Giderleri-3.320.970 -6.113.005Pazarlama Giderleri-2.389.183 -2.381.238Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 2.710.713 1.421.346Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -3.981.268 -552.469ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.844.821 -3.865.421Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25.404 3.262Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -10.100.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar744.968 -428.851FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.074.449 -14.391.010Finansman Gelirleri154.351 189.047Finansman Giderleri-1.217.221 -1.107.162SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.137.319 -15.309.125Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.732.588 2.393.822Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 1.732.588 2.393.822SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15 -2.404.731 -12.915.303DÖNEM KARI (ZARARI)15 -2.404.731 -12.915.303Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.404.731 -12.915.303Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 15 -0,01300000 -0,10800000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.762.599 -1.559.258Dönem Karı (Zararı)15 -2.404.731 -12.915.303Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler639.394 11.656.418Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.287.576 1.312.069Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-710.810 563.510Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -710.810 563.510Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.439.284 679.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.412.455 685.360Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler26.829 -5.996Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.120.584 1.019.049Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-61.908 -81.365Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.182.492 1.100.414Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 10.100.000Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 10.100.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-744.968 428.851İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-744.968 428.851Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 -1.732.588 -2.393.822Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-25.404 -3.262Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-19.285 -3.262Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-6.119 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5.720 -49.341İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.995.771 344.370Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.871.471 -9.786.159İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)711.004 -6.174.364İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.582.475 -3.611.795Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler599.349 9.371.790İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 599.349 9.371.790Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.292.449 684.639Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -836.868 -1.658.599Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.443.664 3.442.662İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 578.037 65.039İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 865.627 3.377.623Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 283.802 1.246.168Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 21.544.067 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 628.764 865.658İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-503.087 -3.821.789Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-513.067 -58.235Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9.980 -3.763.554Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.230.434 -914.515Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -467.835 -644.743Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.589.489 -1.332.047Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19.286 18.177Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19.286 18.177Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-941.481 -1.350.224Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -916.835 -1.255.878Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.646 -94.346Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.367 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-680.661 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.216.863 -1.429.270Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-455.513 -28.983Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.119.571 -952.481Ödenen Faiz-681.160 -528.871Alınan Faiz39.381 81.065YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.956.247 -4.320.575NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.956.247 -4.320.575DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ989.671 7.666.223DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.945.918 3.345.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.968.445 1.005.417Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar83.467.862 70.885.581İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-16 5.343.763 6.054.883İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 78.124.099 64.830.698Diğer Alacaklar855.708 772.899İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-16 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 855.708 772.899Stoklar6 31.303.455 28.011.006Peşin Ödenmiş Giderler10 7.901.427 7.067.535Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar53.539 50.798Diğer Dönen Varlıklar11 818.603 308.277ARA TOPLAM127.369.039 108.101.513TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR127.369.039 108.101.513DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 999.743 1.681.901Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar35.140.785 34.022.993Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller108.210.134 107.536.721Maddi Duran Varlıklar7 19.611.943 19.221.324Kullanım Hakkı Varlıkları7.573.361 7.993.639Maddi Olmayan Duran Varlıklar41.212.075 41.215.859Peşin Ödenmiş Giderler10 48.393 45.417Ertelenmiş Vergi Varlığı14 1.624.601 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR214.421.035 211.717.854TOPLAM VARLIKLAR341.790.074 319.819.367KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.276.371 3.005.331Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.499.999 3.151.611Ticari Borçlar15.351.653 13.907.989İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-16 6.575.046 5.997.009İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 8.776.607 7.910.980Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 3.180.142 2.896.340Diğer Borçlar5-16 21.559.729 15.662Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 984.783 356.019Kısa Vadeli Karşılıklar3.305.356 2.614.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 2.453.154 1.788.991Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar852.202 825.373Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 1.454.926 1.420.790ARA TOPLAM52.612.959 27.368.106TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.612.959 27.368.106UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24.810.077 26.224.786Uzun Vadeli Karşılıklar15.960.306 14.944.505Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 15.960.306 14.944.505Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 0 255.056Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.770.383 41.424.347TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER93.383.342 68.792.453ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar248.406.732 251.026.914Ödenmiş Sermaye180.000.000 180.000.000Sermaye Düzeltme Farkları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.653.923 5.869.374Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.982.341 6.570.616Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)5.405.903 5.405.903Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)576.438 1.164.713Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-328.418 -701.242Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler83.901 83.901Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları65.073.639 85.244.504Net Dönem Karı veya Zararı15 -2.404.731 -20.170.865TOPLAM ÖZKAYNAKLAR248.406.732 251.026.914TOPLAM KAYNAKLAR341.790.074 319.819.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 38.494.868 5.856.196 1.045.825 -554.922 957.185 85.614.931 20.261.421 271.675.504 271.675.504Transferler20.261.421 -20.261.421 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)215.012 -36.477 -12.915.303 -12.736.768 -12.736.768Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 38.494.868 5.856.196 1.260.837 -591.399 957.185 105.876.352 -12.915.303 258.938.736 258.938.736Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler180.000.000 5.405.903 1.164.713 -701.242 83.901 85.244.504 -20.170.865 251.026.914 251.026.914Transferler-20.170.865 20.170.865 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-588.275 372.824 -2.404.731 -2.620.182 -2.620.182Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 5.405.903 576.438 -328.418 83.901 65.073.639 -2.404.731 248.406.732 248.406.732Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)15 -2.404.731 -12.915.303DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-215.451 178.535Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-735.344 268.764Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar372.824 -36.477Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler147.069 -53.752Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 147.069 -53.752Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-215.451 178.535TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.620.182 -12.736.768Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.620.182 -12.736.768http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939113BIST