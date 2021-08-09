***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 81.808.405 63.456.033 43.337.832 25.442.632Satışların Maliyeti12 -74.034.676 -57.777.503 -38.699.990 -23.524.047TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.773.729 5.678.530 4.637.842 1.918.585BRÜT KAR (ZARAR)7.773.729 5.678.530 4.637.842 1.918.585Genel Yönetim Giderleri-8.617.173 -9.714.126 -5.296.203 -3.601.121Pazarlama Giderleri-5.927.855 -5.903.753 -3.538.672 -3.522.515Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 4.179.593 2.711.123 1.468.880 1.289.777Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -8.459.154 -1.566.131 -4.477.886 -1.013.662ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-11.050.860 -8.794.357 -7.206.039 -4.928.936Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25.404 3.262 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -12.464.700 0 -2.364.700Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar2.028.395 105.499 1.283.427 534.350FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-8.997.061 -21.150.296 -5.922.612 -6.759.286Finansman Gelirleri4.905.122 843.125 4.750.771 654.078Finansman Giderleri-2.221.197 -1.826.341 -1.003.976 -719.179SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.313.136 -22.133.512 -2.175.817 -6.824.387Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.720.799 2.867.577 988.211 473.755Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 2.720.799 2.867.577 988.211 473.755SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.592.337 -19.265.935 -1.187.606 -6.350.632DÖNEM KARI (ZARARI)15 -3.592.337 -19.265.935 -1.187.606 -6.350.632Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.592.337 -19.265.935 -1.187.606 -6.350.632Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 15 -0,01000000 -0,16100000 -0,00200000 -0,05300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-157.178.041 -895.427Dönem Karı (Zararı)15 -3.592.337 -19.265.935Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.917.788 18.430.792Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.588.089 2.537.811Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-453.808 2.947.241Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -778.212 1.466.090Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 324.404 1.481.151Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.359.662 1.777.471Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.332.833 1.583.467Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler26.829 194.004Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.789.610 1.196.913Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-4.741.092 -645.529Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.951.482 1.842.442Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 12.464.700Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 12.464.700Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-2.028.395 -105.499İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-2.028.395 -105.499Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 -2.720.799 -2.867.577Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-25.404 -3.262Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-19.285 -3.262Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-6.119 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler152.477 482.994İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-150.037.667 476.101Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-10.000.000 18.835.300Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-46.565.441 -20.516.422İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.314.739 -11.097.927İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-35.250.702 -9.418.495Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-59.482.418 10.416.153İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -60.275.333 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 792.915 10.416.153Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.047.765 -6.657.653Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -34.726.238 -3.967.340Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.915.037 5.028.742İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -1.376.275 -425.293İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 3.291.312 5.454.035Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 -233.459 -441.187Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.653.205 41.696Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 633.508 1.014.892İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.184.096 -3.278.080Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-853.743 -1.236.924Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-330.353 -2.041.156Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-156.547.792 -359.042Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -630.249 -536.385Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.199.571 -2.004.417Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19.286 18.177Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19.286 18.177Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.551.563 -2.022.594Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -2.353.222 -1.928.248Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-198.341 -94.346Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.367 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-680.661 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI619.646.617 11.801.016Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri620.001.917 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri620.001.917 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 14.648.389Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.447.604 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.393.654 -2.666.591Ödenen Faiz-1.009.825 -825.043Alınan Faiz4.495.783 644.261YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)459.269.005 8.901.172NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)459.269.005 8.901.172DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ989.671 7.666.223DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 460.258.676 16.567.395Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 460.503.985 1.005.417Finansal Yatırımlar10.000.000 0Ticari Alacaklar118.229.234 70.885.581İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-16 17.366.673 6.054.883İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 100.862.561 64.830.698Diğer Alacaklar60.972.655 772.899İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-16 60.275.333 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 697.322 772.899Stoklar6 30.734.367 28.011.006Peşin Ödenmiş Giderler10 41.786.505 7.067.535Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar227.212 50.798Diğer Dönen Varlıklar11 985.606 308.277ARA TOPLAM723.439.564 108.101.513TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR723.439.564 108.101.513DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 964.563 1.681.901Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar36.234.724 34.022.993Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller108.210.134 107.536.721Maddi Duran Varlıklar7 97.539 7.993.639Maddi Olmayan Duran Varlıklar41.352.516 41.215.859Peşin Ödenmiş Giderler10 52.685 45.417Ertelenmiş Vergi Varlığı14 2.560.575 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR216.573.767 211.717.854TOPLAM VARLIKLAR940.013.331 319.819.367KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.333.580 3.005.331Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.545.421 3.151.611Ticari Borçlar15.823.026 13.907.989İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-16 4.620.734 5.997.009İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 11.202.292 7.910.980Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 2.662.881 2.896.340Diğer Borçlar5-16 2.668.867 15.662Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 989.527 356.019Kısa Vadeli Karşılıklar3.477.065 2.614.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 2.624.863 1.788.991Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar852.202 825.373Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 1.114.593 1.420.790ARA TOPLAM33.614.960 27.368.106TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.614.960 27.368.106UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22.872.492 26.224.786Uzun Vadeli Karşılıklar16.285.374 14.944.505Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 16.285.374 14.944.505Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 0 255.056Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.157.866 41.424.347TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER72.772.826 68.792.453ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar867.240.505 251.026.914Ödenmiş Sermaye800.000.000 180.000.000Paylara İlişkin Primler (İ