***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 132.930.166 102.516.310 51.121.761 39.060.277Satışların Maliyeti12 -119.709.384 -95.070.602 -45.674.708 -37.293.099TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.220.782 7.445.708 5.447.053 1.767.178BRÜT KAR (ZARAR)13.220.782 7.445.708 5.447.053 1.767.178Genel Yönetim Giderleri-14.811.111 -12.789.967 -6.193.938 -3.075.841Pazarlama Giderleri-9.582.869 -8.467.729 -3.655.014 -2.563.976Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 10.393.386 4.779.562 6.213.793 2.068.439Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -8.749.447 -3.992.644 -290.293 -2.426.513ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-9.529.259 -13.025.070 1.521.601 -4.230.713Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler88.931 114.086 63.527 110.824Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-227.583 -12.500.370 -227.583 -35.670Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar2.096.785 199.229 68.390 93.730FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-7.571.126 -25.212.125 1.425.935 -4.061.829Finansman Gelirleri26.896.084 971.985 21.990.962 128.860Finansman Giderleri-4.749.299 -3.372.799 -2.528.102 -1.546.458SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.575.659 -27.612.939 20.888.795 -5.479.427Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-468.920 3.325.297 -3.189.719 457.720Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -468.920 3.325.297 -3.189.719 457.720SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.106.739 -24.287.642 17.699.076 -5.021.707DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)15 14.106.739 -24.287.642 17.699.076 -5.021.707Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.106.739 -24.287.642 17.699.076 -5.021.707Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/ (Kayıp) 15 0,02700000 -0,18000000 0,02200000 -0,03000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-225.466.199 -9.073.464Dönem Karı (Zararı)15 14.106.739 -24.287.642Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-15.649.669 21.294.872Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.395.389 3.854.026Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler613.034 2.864.385Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 480.580 1.383.234Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 132.454 1.481.151Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.031.418 2.513.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.916.454 2.318.926Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler114.964 194.074Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-22.784.461 2.622.357Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-26.125.261 -647.424Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.340.800 3.269.781Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 12.464.700Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 12.464.700Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-2.096.785 -199.229İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İl 14 468.920 -3.325.297Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler138.652 -78.416Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler144.771 -78.416Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-6.119 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler584.164 579.346İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-222.754.177 -5.373.965Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-10.000.000 18.835.300Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-56.352.888 -28.913.788İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.507.951 314.740İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-58.860.839 -29.228.528Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-106.477.906 9.511.397İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -106.904.499 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 426.593 9.511.397Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.478.735 -4.984.640Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -39.879.193 -4.871.446Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.751.264 7.389.192İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -4.725.598 -358.494İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -25.666 7.747.686Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 728.134 59.150Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.690 18.855Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 455.912 98.520İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-995.547 -2.516.505Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.899.421 -1.686.957Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)903.874 -829.548Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-224.297.107 -8.366.735Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -1.169.092 -706.729Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.358.599 -2.627.078Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri96.179 129.001Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri96.179 129.001Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.787.484 -2.756.079Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -5.613.285 -2.535.305Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-174.199 -220.774Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.367 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-680.661 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI632.464.562 9.422.946Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri620.001.917 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri620.001.917 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 14.351.557Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.257.603 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.259.868 -3.779.576Ödenen Faiz-1.786.821 -1.787.952Alınan Faiz21.766.937 638.917YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)400.639.764 -2.277.596NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)400.639.764 -2.277.596DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ989.671 7.666.223DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 401.629.435 5.388.627Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 405.987.759 1.005.417Finansal Yatırımlar10.000.000 0Ticari Alacaklar126.757.889 70.885.581İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-16 3.546.932 6.054.883İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 123.210.957 64.830.698Diğer Alacaklar107.623.892 772.899İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-16 106.904.499 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 719.393 772.899Stoklar6 33.357.287 28.011.006Peşin Ödenmiş Giderler10 46.614.321 7.067.535Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.065.269 50.798Diğer Dönen Varlıklar11 1.193.227 308.277ARA TOPLAM732.599.644 108.101.513TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR732.599.644 108.101.513DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar5 1.308.814 1.681.901Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar36.034.228 34.022.993Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller108.210.134 107.536.721Maddi Duran Varlıklar7 23.163.618 19.221.324Kullanım Hakkı Varlıkları13.038.113 7.993.639Maddi Olmayan Duran Varlıklar41.298.263 41.215.859Peşin Ödenmiş Giderler10 377.824 45.417Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR223.430.994 211.717.854TOPLAM VARLIKLAR956.030.638 319.819.367KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.555.591 3.005.331Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.170.221 3.151.611Ticari Borçlar9.156.725 13.907.989İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-16 1.271.411 5.997.009İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 7.885.314 7.910.980Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 3.624.474 2.896.340Diğer Borçlar5-16 12.972 15.662Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 811.931 356.019Kısa Vadeli Karşılıklar3.307.073 2.614.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 2.366.736 1.788.991Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar940.337 825.373Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 2.348.820 1.420.790ARA TOPLAM28.987.807 27.368.106TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.987.807 27.368.106UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25.154.713 26.224.786Uzun Vadeli Karşılıklar18.350.098 14.944.505Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 18.350.098 14.944.505Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 276.781 255.056Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.781.592 41.424.347TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER72.769.399 68.792.453ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar883.261.239 251.026.914Ödenmiş Sermaye800.000.000 180.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.917 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.995.043 5.869.374Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.781.835 6.570.616Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)5.405.903 5.405.903Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-624.068 1.164.713Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-786.792 -701.242Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler83.901 83.901Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları65.073.639 85.244.504Net Dönem Karı veya Zararı15 14.106.739 -20.170.865TOPLAM ÖZKAYNAKLAR883.261.239 251.026.914TOPLAM KAYNAKLAR956.030.638 319.819.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 38.494.868 5.856.196 1.045.825 -554.922 957.185 85.614.931 20.261.421 271.675.504 271.675.504Transferler20.261.421 -20.261.421 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.138.642 -157.415 -24.287.642 -23.306.415 -23.306.415Sermaye Arttırımı60.000.000 -38.494.868 -873.284 -20.631.848 0 0Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 0 5.856.196 2.184.467 -712.337 83.901 85.244.504 -24.287.642 248.369.089 248.369.089Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler180.000.000 5.405.903 1.164.713 -701.242 83.901 85.244.504 -20.170.865 251.026.914 251.026.914Transferler-20.170.865 20.170.865 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.788.781 -85.550 14.106.739 12.232.408 12.232.408Sermaye Arttırımı620.000.000 1.917 620.001.917 620.001.917Dönem Sonu Bakiyeler800.000.000 1.917 5.405.903 -624.068 -786.792 83.901 65.073.639 14.106.739 883.261.239 883.261.239Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)15 14.106.739 -24.287.642 17.699.076 -5.021.707DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.874.331 981.227 -1.678.342 426.511Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.235.976 1.423.302 -1.761.819 688.433Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-85.550 -157.415 -268.886 -124.235Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler447.195 -284.660 352.363 -137.687Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 447.195 -284.660 352.363 -137.687Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.874.331 981.227 -1.678.342 426.511TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.232.408 -23.306.415 16.020.734 -4.595.196Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.232.408 -23.306.415 16.020.734 -4.595.196http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973576BIST