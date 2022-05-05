***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 18:42
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 78.977.175 38.470.573
Satışların Maliyeti
12 -64.661.585 -35.334.686
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.315.590 3.135.887
BRÜT KAR (ZARAR)
14.315.590 3.135.887
Genel Yönetim Giderleri
-8.405.535 -3.320.970
Pazarlama Giderleri
-6.924.586 -2.389.183
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.967.711 2.710.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -5.274.622 -3.981.268
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.321.442 -3.844.821
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
794 25.404
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
659.632 744.968
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.661.016 -3.074.449
Finansman Gelirleri
14.283.940 154.351
Finansman Giderleri
-3.192.029 -1.217.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.430.895 -4.137.319
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
917.485 1.732.588
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 917.485 1.732.588
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15 10.348.380 -2.404.731
DÖNEM KARI (ZARARI)
15 10.348.380 -2.404.731
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.348.380 -2.404.731
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/ (Kayıp) 15 0,01300000 -0,01300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-106.496.076 5.762.599
Dönem Karı (Zararı)
15 10.348.380 -2.404.731
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.122.776 639.394
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.440.124 1.287.576
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
310.828 -710.810
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 310.828 -710.810
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.307.340 1.439.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.216.637 1.412.455
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
90.703 26.829
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.581.263 1.120.584
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.786.384 -61.908
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.205.121 1.182.492
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-659.632 -744.968
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-659.632 -744.968
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -917.485 -1.732.588
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-794 -25.404
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-794 -19.285
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.119
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.978.106 5.720
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-110.407.286 7.995.771
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-7.155.653 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.938.303 -11.871.471
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.503.408 711.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.434.895 -12.582.475
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.465.501 599.349
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.871.985 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.593.516 599.349
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-43.440.572 -3.292.449
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -33.252.110 -836.868
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.973.372 1.443.664
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 5.797.474 578.037
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 4.175.898 865.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 773.727 283.802
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -17.219 21.544.067
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 335.157 628.764
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.220.184 -503.087
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.463.070 -513.067
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
242.886 9.980
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-106.181.682 6.230.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -314.394 -467.835
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.218.934 -1.589.489
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
95.240 19.286
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.314.174 -941.481
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -8.063.674 -916.835
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-250.500 -24.646
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.367
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -680.661
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.032.264 -2.216.863
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-771.594 -455.513
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.040.053 -1.119.571
Ödenen Faiz
181.050 -681.160
Alınan Faiz
12.662.861 39.381
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-106.682.746 1.956.247
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-106.682.746 1.956.247
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
169.617.551 989.671
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 62.934.805 2.945.918
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 63.058.328 170.452.070
Finansal Yatırımlar
50.651.613 43.495.960
Ticari Alacaklar
148.273.136 121.645.661
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-16 18.882.889 7.379.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 129.390.247 114.265.933
Diğer Alacaklar
175.024.055 170.517.331
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-16 172.564.076 169.692.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.459.979 825.240
Stoklar
6 99.375.798 55.935.226
Peşin Ödenmiş Giderler
10 28.880.863 25.640.536
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
198.024 1.756.689
Diğer Dönen Varlıklar
11 13.807.542 5.785.807
ARA TOPLAM
579.269.359 595.229.280
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
579.269.359 595.229.280
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
5 1.613.551 1.654.774
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
37.140.324 36.274.902
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
199.749.854 199.749.854
Maddi Duran Varlıklar
7 77.107.394 70.391.026
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.999.413 11.688.970
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
44.477.811 44.296.812
Peşin Ödenmiş Giderler
10 58.011.783 28.000.000
Diğer Duran Varlıklar
11 107.236.225 107.236.225
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
535.336.355 499.292.563
TOPLAM VARLIKLAR
1.114.605.714 1.094.521.843
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.500.686 4.885.879
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.424.401 4.796.641
Ticari Borçlar
29.865.514 19.892.142
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-16 10.065.401 4.267.927
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 19.800.113 15.624.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 5.976.539 5.202.812
Diğer Borçlar
5-16 30.664 47.883
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 860.444 525.287
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.200.985 4.857.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 4.183.645 3.931.235
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.017.340 926.637
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.721.416 1.478.530
ARA TOPLAM
53.580.649 41.687.046
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.580.649 41.687.046
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.169.622 23.265.872
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.426.346 24.589.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 27.426.346 24.589.218
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 15.548.083 16.703.027
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.144.051 64.558.117
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
116.724.700 106.245.163
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
997.881.014 988.276.680
Ödenmiş Sermaye
800.000.000 800.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.917 1.917
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.610.115 5.354.161
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.116.543 6.066.379
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11.294.386 11.294.386
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.177.843 -5.228.007
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-506.428 -712.218
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
83.901 83.901
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
182.836.701 65.612.349
Net Dönem Karı veya Zararı
15 10.348.380 117.224.352
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
997.881.014 988.276.680
TOPLAM KAYNAKLAR
1.114.605.714 1.094.521.843
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 5.405.903 1.164.713 -701.242 83.901 85.244.504 -20.170.865 251.026.914 251.026.914
Transferler
-20.170.865 20.170.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-588.275 372.824 -2.404.731 -2.620.182 -2.620.182
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 5.405.903 576.438 -328.418 83.901 65.073.639 -2.404.731 248.406.732 248.406.732
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
800.000.000 1.917 11.294.386 -5.228.007 -712.218 83.901 65.612.349 117.224.352 988.276.680 988.276.680
Transferler
117.224.352 -117.224.352
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-949.836 205.790 10.348.380 9.604.334 9.604.334
Dönem Sonu Bakiyeler
800.000.000 1.917 11.294.386 -6.177.843 -506.428 83.901 182.836.701 10.348.380 997.881.014 997.881.014
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
15 10.348.380 -2.404.731
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-744.046 -215.451
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.187.295 -735.344
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
205.790 372.824
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
237.459 147.069
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 237.459 147.069
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-744.046 -215.451
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.604.334 -2.620.182
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.604.334 -2.620.182
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026843
BIST