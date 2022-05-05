***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 78.977.175 38.470.573Satışların Maliyeti12 -64.661.585 -35.334.686TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.315.590 3.135.887BRÜT KAR (ZARAR)14.315.590 3.135.887Genel Yönetim Giderleri-8.405.535 -3.320.970Pazarlama Giderleri-6.924.586 -2.389.183Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 3.967.711 2.710.713Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -5.274.622 -3.981.268ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.321.442 -3.844.821Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler794 25.404Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar659.632 744.968FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.661.016 -3.074.449Finansman Gelirleri14.283.940 154.351Finansman Giderleri-3.192.029 -1.217.221SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.430.895 -4.137.319Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri917.485 1.732.588Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 917.485 1.732.588SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15 10.348.380 -2.404.731DÖNEM KARI (ZARARI)15 10.348.380 -2.404.731Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.348.380 -2.404.731Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/ (Kayıp) 15 0,01300000 -0,01300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-106.496.076 5.762.599Dönem Karı (Zararı)15 10.348.380 -2.404.731Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.122.776 639.394Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.440.124 1.287.576Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler310.828 -710.810Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 310.828 -710.810Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.307.340 1.439.284Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.216.637 1.412.455Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler90.703 26.829Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-11.581.263 1.120.584Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-12.786.384 -61.908Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.205.121 1.182.492Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-659.632 -744.968İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-659.632 -744.968Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 -917.485 -1.732.588Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-794 -25.404Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-794 -19.285Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -6.119Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.978.106 5.720İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-110.407.286 7.995.771Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-7.155.653 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.938.303 -11.871.471İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.503.408 711.004İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.434.895 -12.582.475Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.465.501 599.349İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.871.985 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -1.593.516 599.349Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-43.440.572 -3.292.449Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -33.252.110 -836.868Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.973.372 1.443.664İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 5.797.474 578.037İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 4.175.898 865.627Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 773.727 283.802Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -17.219 21.544.067Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 335.157 628.764İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.220.184 -503.087Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.463.070 -513.067Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)242.886 9.980Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-106.181.682 6.230.434Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -314.394 -467.835YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.218.934 -1.589.489Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri95.240 19.286Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.314.174 -941.481Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -8.063.674 -916.835Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-250.500 -24.646Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 13.367Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -680.661FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.032.264 -2.216.863Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-771.594 -455.513Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.040.053 -1.119.571Ödenen Faiz181.050 -681.160Alınan Faiz12.662.861 39.381YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-106.682.746 1.956.247NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-106.682.746 1.956.247DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ169.617.551 989.671DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 62.934.805 2.945.918Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 63.058.328 170.452.070Finansal Yatırımlar50.651.613 43.495.960Ticari Alacaklar148.273.136 121.645.661İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-16 18.882.889 7.379.728İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 129.390.247 114.265.933Diğer Alacaklar175.024.055 170.517.331İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-16 172.564.076 169.692.091İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 2.459.979 825.240Stoklar6 99.375.798 55.935.226Peşin Ödenmiş Giderler10 28.880.863 25.640.536Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar198.024 1.756.689Diğer Dönen Varlıklar11 13.807.542 5.785.807ARA TOPLAM579.269.359 595.229.280TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR579.269.359 595.229.280DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 1.613.551 1.654.774Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar37.140.324 36.274.902Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller199.749.854 199.749.854Maddi Duran Varlıklar7 77.107.394 70.391.026Kullanım Hakkı Varlıkları9.999.413 11.688.970Maddi Olmayan Duran Varlıklar44.477.811 44.296.812Peşin Ödenmiş Giderler10 58.011.783 28.000.000Diğer Duran Varlıklar11 107.236.225 107.236.225TOPLAM DURAN VARLIKLAR535.336.355 499.292.563TOPLAM VARLIKLAR1.114.605.714 1.094.521.843KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.500.686 4.885.879Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.424.401 4.796.641Ticari Borçlar29.865.514 19.892.142İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-16 10.065.401 4.267.927İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 19.800.113 15.624.215Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 5.976.539 5.202.812Diğer Borçlar5-16 30.664 47.883Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 860.444 525.287Kısa Vadeli Karşılıklar5.200.985 4.857.872Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 4.183.645 3.931.235Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.017.340 926.637Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 1.721.416 1.478.530ARA TOPLAM53.580.649 41.687.046TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER53.580.649 41.687.046UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20.169.622 23.265.872Uzun Vadeli Karşılıklar27.426.346 24.589.218Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 27.426.346 24.589.218Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 15.548.083 16.703.027TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER63.144.051 64.558.117TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER116.724.700 106.245.163ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar997.881.014 988.276.680Ödenmiş Sermaye800.000.000 800.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.917 1.917Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.610.115 5.354.161Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.116.543 6.066.379Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11.294.386 11.294.386Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.177.843 -5.228.007Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-506.428 -712.218Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler83.901 83.901Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları182.836.701 65.612.349Net Dönem Karı veya Zararı15 10.348.380 117.224.352TOPLAM ÖZKAYNAKLAR997.881.014 988.276.680TOPLAM KAYNAKLAR1.114.605.714 1.094.521.843Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler180.000.000 5.405.903 1.164.713 -701.242 83.901 85.244.504 -20.170.865 251.026.914 251.026.914Transferler-20.170.865 20.170.865Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-588.275 372.824 -2.404.731 -2.620.182 -2.620.182Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 5.405.903 576.438 -328.418 83.901 65.073.639 -2.404.731 248.406.732 248.406.732Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler800.000.000 1.917 11.294.386 -5.228.007 -712.218 83.901 65.612.349 117.224.352 988.276.680 988.276.680Transferler117.224.352 -117.224.352Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-949.836 205.790 10.348.380 9.604.334 9.604.334Dönem Sonu Bakiyeler800.000.000 1.917 11.294.386 -6.177.843 -506.428 83.901 182.836.701 10.348.380 997.881.014 997.881.014Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)15 10.348.380 -2.404.731DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-744.046 -215.451Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.187.295 -735.344Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar205.790 372.824Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler237.459 147.069Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 237.459 147.069Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-744.046 -215.451TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.604.334 -2.620.182Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.604.334 -2.620.182http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026843BIST