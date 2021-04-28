***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 02.04.2021Genel Kurul Tarihi 28.04.2021Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAHÇELİEVLERAdres MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 YENİBOSNA - İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,2 - Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,4 - 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,5 - Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti,7 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,8 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2021 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi kapsamında, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK ( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler ve elde et