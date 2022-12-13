***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.12.2022 16:41
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin bila tarih ve 13281 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086892
BIST
18:055.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 62,89
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
18:0518,6519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
18:0519,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,2145
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8942
En Düşük
19,5690
18:051.087,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 20,46
|Açılış
|: 1.087,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.093,35
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|19,36
|205.994.961
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.718.433
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,46
|122.737.268
|% 10,00
|
|KRONT
|118,80
|81.866.341
|% 10,00
|
|ALFAS
|308,30
|282.961.470
|% 9,99
|
|EMNIS
|57,65
|3.583.060
|% -7,02
|
|AKSGY
|7,54
|116.461.039
|% -6,34
|
|SMRTG
|106,00
|794.806.437
|% -6,28
|
|KSTUR
|354,10
|520.837
|% -6,22
|
|EPLAS
|27,86
|45.580.426
|% -5,88
|
|KRDMD
|18,82
|11.307.147.909
|% 9,99
|
|EREGL
|43,16
|9.753.847.578
|% 4,05
|
|THYAO
|144,00
|8.430.869.524
|% -0,69
|
|ASELS
|59,35
|8.229.646.142
|% 0,85
|
|SISE
|41,28
|5.871.609.490
|% 3,05
|
|KRDMD
|18,82
|11.307.147.909
|% 9,99
|
|EKGYO
|7,91
|4.527.204.188
|% 0,38
|
|SKBNK
|2,76
|962.040.610
|% -1,43
|
|YKBNK
|11,55
|3.840.703.768
|% -0,52
|
|TSKB
|4,23
|1.391.868.124
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6478
|18,6524
|% 0,08
|
|Euro
|19,8339
|19,8442
|% 1,06
|
|Sterlin
|23,0340
|23,1495
|% 1,04
|
|Frank
|20,0479
|20,1687
|% 1,14
|
|Riyal
|4,9444
|4,9692
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|32,77
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|22,63
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.306
|7.365
|122,00
|
|Yarım
|3.538
|3.601
|60,00
|
|Çeyrek
|1.775
|1.800
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,32
|
|B. Petrol
|79,92
|79,92
|1,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58KRDMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 595, 085, 154 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 72 artarak (% 1.43 ) 5, 662
-
17:57XU100
Endeks 5, 263 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 133, 217.00 milyon TL de
-
17:57MGROS
Yüzde 8.05 oranında artışla 144.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 691, 291 adet işlem
-
17:55SOKM
Yüzde 6.26 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 268, 311 adet işlem