***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun bugün (07.12.2020) yapılan toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 07.12.2020 tarih ve 2020/05 sayılı teklif kararı gereği Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi Sn. Cemal Boztepe'nin yerine Şirketimizde, bu görevi yapmak üzere personelimizden Sn. Gizem Kübra Erdoğdu'nun görevlendirilmesine karar verildi. İletişim Bilgileri Gizem Kübra Erdoğdu Telefon: 0212 454 34 53, e-mail: gizem.erdogdu@ihlasgazetecilik.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891775BIST