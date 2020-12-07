***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2020 15:20
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (07.12.2020) yapılan toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 07.12.2020 tarih ve 2020/05 sayılı teklif kararı gereği Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi Sn. Cemal Boztepe'nin yerine Şirketimizde, bu görevi yapmak üzere personelimizden Sn. Gizem Kübra Erdoğdu'nun görevlendirilmesine karar verildi. İletişim Bilgileri Gizem Kübra Erdoğdu Telefon: 0212 454 34 53, e-mail: gizem.erdogdu@ihlasgazetecilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891775
BIST
15:421.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
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|Açılış
|: 1.330
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|Önceki Kapanış
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1.337
En Düşük
1.326
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En Yüksek
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|: 461,39
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465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:40
|KRVGD
|10,89
|340.073
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|577.234.028
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.810.820
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|82,00
|21.627.721
|% -9,14
|
|KENT
|431,50
|10.488.228
|% -7,36
|
|DYOBY
|12,27
|113.360.959
|% -6,69
|
|PETKM
|5,02
|3.338.940.007
|% 8,19
|
|TUPRS
|96,85
|1.267.807.243
|% 3,47
|
|GARAN
|8,98
|1.115.721.191
|% -1,43
|
|DOHOL
|2,81
|880.179.742
|% -1,75
|
|SASA
|20,42
|849.484.802
|% 9,14
|
|PETKM
|5,02
|3.338.940.007
|% 8,19
|
|TSKB
|1,82
|644.082.403
|% -5,70
|
|DOHOL
|2,81
|880.179.742
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,07
|576.516.745
|% -2,82
|
|ITTFH
|2,62
|422.735.805
|% 6,50
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8351
|7,8385
|% 0,33
|
|Euro
|9,4949
|9,5004
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,3730
|10,4251
|% -0,90
|
|Frank
|8,7578
|8,8106
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0827
|2,0932
|% 0,29
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-5,92
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,32
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|-7,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-12,97
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-6,28
|
|Çeyrek
|738
|755
|-3,13
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,79
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,72
|48,72
|-0,53
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