***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen özel durum açıklamasında, Söğütlü Çeşme Mahallesi Halkalı Caddesi No 249 Küçükçekmece-İstanbul adresinde ambalaj ve baskı işleri ile iştigal edecek bir şube açılmasına ilişkin karar verildiği duyurulmuştu. Söz konusu karar kapsamında Şube açılışı ile ilgili tesis yatırımları yapılarak makine kurulumları tamamlanmış olup, söz konusu şube İhlas Gazetecilik A.Ş. Sefaköy Şubesi unvanı ile 02/06/2022 tarihinde (bugün) faaliyete başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034223BIST