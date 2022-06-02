***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2022 15:21
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen özel durum açıklamasında, Söğütlü Çeşme Mahallesi Halkalı Caddesi No 249 Küçükçekmece-İstanbul adresinde ambalaj ve baskı işleri ile iştigal edecek bir şube açılmasına ilişkin karar verildiği duyurulmuştu. Söz konusu karar kapsamında Şube açılışı ile ilgili tesis yatırımları yapılarak makine kurulumları tamamlanmış olup, söz konusu şube İhlas Gazetecilik A.Ş. Sefaköy Şubesi unvanı ile 02/06/2022 tarihinde (bugün) faaliyete başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034223
BIST
18:052.602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 32,80
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.603
En Düşük
2.565
18:0516,4853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0931
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4874
En Düşük
16,3796
18:0517,7578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2618
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7638
En Düşük
17,4621
18:05989,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 16,16
|Açılış
|: 989,39
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
990,47
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|11,55
|96.634.972
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.296.006
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|12.168.501
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.612.416
|% 9,98
|
|BURCE
|27,82
|22.952.597
|% 9,96
|
|PSGYO
|11,67
|320.840.678
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.878.061
|% -9,94
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|CASA
|124,90
|650.087
|% -8,03
|
|COSMO
|9,52
|503.075
|% -7,12
|
|THYAO
|49,60
|4.163.642.069
|% 0,69
|
|SASA
|40,20
|3.316.530.530
|% 6,57
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|KRDMD
|15,23
|1.745.729.917
|% 0,86
|
|SISE
|21,02
|1.704.488.996
|% 0,29
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|EKGYO
|2,81
|725.992.719
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|1.203.991.356
|% 2,32
|
|SKBNK
|1,26
|208.903.120
|% -2,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4635
|16,4840
|% 0,56
|
|Euro
|17,7170
|17,7607
|% 1,51
|
|Sterlin
|20,6256
|20,7291
|% 1,08
|
|Frank
|17,1136
|17,2167
|% 0,97
|
|Riyal
|4,3805
|4,4024
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|20,57
|
|Altın Gr.
|989
|990
|16,30
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,25
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,28
|
|B. Petrol
|117
|117
|0,75
|
Seans Raporu
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