***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2024 16:50
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (03.04.2024) yapılan toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili maddeleri gereğince, ekte özgeçmişleri bulunan Sn.İsmail Kapan, Sn.Ukaşe Gümüşer, Sn.Yılmaz Türk, Sn.Sadık Söztutan, Sn.Hamit Arvas ve Sn.Abdullah Tuğcu'nun Yönetim Kurulu Üye adaylıkları ile ekte özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları bulunan Sn.Prof.Dr.Hüseyin Hüsnü Gündüz, Sn.Mehmet İyioldu ve Sn.Mehmet Halit Selçuk'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylıkları uygun görülerek 26.04.2024 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık beyanları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266454
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