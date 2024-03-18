Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

18.03.2024 13:45
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2024
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 50.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 100.000.000

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (18.03.2024) yapılan toplantısında
a)Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebi ile tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak ve şirketimize olan güveni korumak amacıyla pay geri alımı yapılmasına,
b)Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 50.000.000 adet (50.000.000 TL nominal değerli) ve geri alım için ayrılacak fonun, Şirket öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 100.000.000 TL olarak belirlenmesine,
c)Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı çerçevesinde Şirket paylarının Borsa'dan yönetim kurulu kararı ile geri alımlarının yapılabilmesine,
d)Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259654


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:518.763
Değişim :  -0,75% |  -65,96
Açılış :  8.845  
Önceki Kapanış :  8.829  
En Düşük
8.746 En Yüksek
8.863
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 6,60 22.052.118 % 10,00  
MEPET 13,31 16.295.815 % 10,00  
PKART 76,50 32.291.487 % 9,99  
ATLAS 5,85 12.129.092 % 9,96  
BRKVY 199,80 38.003.042 % 9,96  
daha fazla
16:51 Alış Satış %  
Dolar 32,2931 32,2998 % 0,54  
Euro 35,1957 35,2093 % 0,26  
Sterlin 42,2601 42,4719 % 1,62  
Frank 37,5183 37,7064 % 1,52  
Riyal 8,8490 8,8933 % 1,58  
daha fazla
16:51 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,23 25,26 % 0,66  
Platin 921,45 922,61 % 0,66  
Paladyum 1.059,38 1.061,43 % 0,66  
Brent Pet. 85,77 85,77 % 0,66  
Altın Ons 2.157,62 2.157,88 % 0,66  
Seans Raporu 16:51
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru