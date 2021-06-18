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***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.06.2021 18:11



***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarına İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 180.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 800.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 18.000.000 62.000.000,000 344,44444 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 Nâma A Grubu, IHGZ1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIHGZ00029 0,8
B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 162.000.000 558.000.000,000 344,44444 1,00 B Grubu B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 Hamiline B Grubu, IHGZT(RÜÇHAN), TRRIHGZ00011 176.319.933,195

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 180.000.000 620.000.000,000 344,44444 176.319.933,995

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 04.05.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 17.06.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 21.01.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 29.04.2021
Ödeme Tarihi 06.05.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 05.05.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 800.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %344,44444 oranında olmak üzere 620.000.000 TL artışla 800.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 04.05.2021 tarihinde başlayan 45 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 17.06.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
EK: IHGZT Kullanılmayan Pay Raporu

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IHGZT KULLANILMAYAN PAY RAPORU.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943151


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