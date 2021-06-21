***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Payların Borsa Birincil Piyasa Satış TarihleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000Mevcut Sermaye (TL) 180.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 800.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 18.000.000 62.000.000,000 344,44444 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 Nâma A Grubu, IHGZ1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIHGZ00029 0,8B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 162.000.000 558.000.000,000 344,44444 1,00 B Grubu B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 Hamiline B Grubu, IHGZT(RÜÇHAN), TRRIHGZ00011 176.319.933,195Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 180.000.000 620.000.000,000 344,44444 176.319.933,995Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 04.05.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 17.06.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 21.01.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 29.04.2021Ödeme Tarihi 06.05.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 05.05.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 800.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %344,44444 oranında olmak üzere 620.000.000 TL artışla 800.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 04.05.2021 tarihinde başlayan 45 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 17.06.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 176.319.933,995 TL olup, kalan paylar, 24.06.2021- 25.06.2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.ihlasgazetecilik.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin www.halkyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.EK-1: IHGZT Kullanılmayan Pay RaporuEK-2: IHGZT Tasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuEklenen DökümanlarEK: 1 IHGZT KULLANILMAYAN PAY RAPORU.pdfEK: 2 IHGZT_TSDD.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943239BIST