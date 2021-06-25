***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000Mevcut Sermaye (TL) 180.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 800.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 18.000.000 62.000.000,000 344,44444 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 Nâma A Grubu, IHGZ1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIHGZ00029 0,8B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 162.000.000 558.000.000,000 344,44444 1,00 B Grubu B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 Hamiline B Grubu, IHGZT(RÜÇHAN), TRRIHGZ00011 176.319.933,195Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 180.000.000 620.000.000,000 344,44444 176.319.933,995Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 04.05.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 17.06.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 21.01.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 29.04.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 06.05.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 05.05.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 21.06.2021 tarihli Özel Durum Açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna istinaden ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süreleri içinde kullanılmayan 176.319.933,195 TL nominal değerli payların 24.06.2021-25.06.2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle satılacağı duyurulmuştu. Söz konusu payların satışı bugün (25.06.2021) itibariyle tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 IHGZT KULLANILMAYAN PAY RAPORU.pdfEK: 2 IHGZT_TSDD.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944224BIST