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***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.08.2021 18:29



***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 180.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 800.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 18.000.000 62.000.000,000 344,44444 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 Nâma A Grubu, IHGZ1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIHGZ00029 0,8
B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 162.000.000 558.000.000,000 344,44444 1,00 B Grubu B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 Hamiline B Grubu, IHGZT(RÜÇHAN), TRRIHGZ00011 176.319.933,195

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 180.000.000 620.000.000,000 344,44444 176.319.933,995

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 04.05.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 17.06.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.07.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 30.07.2021
SPK Başvuru Tarihi 21.01.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 29.04.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 06.05.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 05.05.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 16.08.2021

Ek Açıklamalar
02.08.2021 tarihli özel durum açıklaması ile şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değişikliğinin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı bildirilmiştir.
Sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. Madde değişikliği bugün (16.08.2021) İstanbul Ticaret Sicilinde tescil edilerek sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958388


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