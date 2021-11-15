***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.11.2021 20:13
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 800.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 620.000.000 TL (% 344,44444 oranında) artırılarak 800.000.000 TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977909
BIST
11:511.711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,35
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
11:5110,1741
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1163
|Açılış
|: 10,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2165
En Düşük
10,0421
11:5111,5735
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1374
|Açılış
|: 11,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6239
En Düşük
11,4245
11:51610,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 8,29
|Açılış
|: 610,98
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
611,93
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler11:51
|ELITE
|19,72
|89.251.817
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|DOAS
|45,76
|91.008.095
|% 7,67
|
|PRKAB
|41,88
|148.577.067
|% 7,44
|
|OYLUM
|8,09
|7.444.012
|% -7,65
|
|NUGYO
|10,17
|4.828.065
|% -6,87
|
|HEDEF
|3,37
|13.058.815
|% -6,13
|
|GRNYO
|2,48
|1.362.754
|% -4,98
|
|TUREX
|13,32
|13.325.897
|% -4,93
|
|GARAN
|12,31
|1.698.713.596
|% 5,85
|
|AKBNK
|7,24
|1.538.303.244
|% 3,87
|
|YKBNK
|3,46
|1.477.526.989
|% 2,06
|
|PETKM
|7,89
|1.140.035.865
|% -0,50
|
|ISCTR
|7,06
|896.813.000
|% 1,00
|
|YKBNK
|3,46
|1.477.526.989
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,18
|285.822.940
|% -4,84
|
|AKBNK
|7,24
|1.538.303.244
|% 3,87
|
|PETKM
|7,89
|1.140.035.865
|% -0,50
|
|TSKB
|1,64
|233.966.539
|% -4,65
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1685
|10,1741
|% 1,16
|
|Euro
|11,5650
|11,5735
|% 1,20
|
|Sterlin
|13,6607
|13,7292
|% 1,60
|
|Frank
|10,9480
|11,0139
|% 1,14
|
|Riyal
|2,7042
|2,7178
|% 1,13
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|8,47
|
|Altın Gr.
|610
|610
|7,68
|
|Cumhuriyet
|4.028
|4.089
|62,00
|
|Tam
|4.015
|4.116
|68,90
|
|Yarım
|1.941
|1.991
|33,33
|
|Çeyrek
|973
|996
|16,67
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,19
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,22
|8,23
|0,11
|
|B. Petrol
|82,78
|82,78
|0,73
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:03ESCAR
Yüzde 6.60 oranında artışla 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 856, 914 adet işlem
-
12:02AKBNK
Yüzde 4.02 oranında artışla 7.25 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 675, 961 adet işlem
-
12:01BASGZ
Yüzde 5.96 oranında artışla 15.10 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 282, 392 adet işlem
-
12:00DOAS
Yüzde 7.76 oranında artışla 45.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 974, 401 adet işlem
-
11:59XU100
Endeks 1, 710 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 14, 924.00 milyon TL de