***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.11.2020 11:25
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İhlas Haber Ajansı A.Ş. Habercilik Hizmetleri 42000000 10500000 TRY 25 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885643
BIST
14:091.128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,87
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.124
14:098,4998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0597
|Açılış
|: 8,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5012
En Düşük
8,4096
14:099,9501
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1268
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9508
En Düşük
9,7754
14:09518,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 4,33
|Açılış
|: 518,71
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,79
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler14:07
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|VANGD
|9,80
|2.883.826
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|52.552.404
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.090.132
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|MZHLD
|16,20
|24.809
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SISE
|6,32
|835.921.725
|% -0,63
|
|PETKM
|4,19
|804.367.932
|% 2,20
|
|TSKB
|2,31
|676.241.463
|% -9,41
|
|KRDMD
|3,22
|567.068.072
|% -5,57
|
|GARAN
|6,62
|525.412.649
|% 0,15
|
|TSKB
|2,31
|676.241.463
|% -9,41
|
|PETKM
|4,19
|804.367.932
|% 2,20
|
|KRDMD
|3,22
|567.068.072
|% -5,57
|
|DOHOL
|2,40
|387.157.421
|% -1,64
|
|ODAS
|3,21
|438.648.809
|% 0,63
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4953
|8,4996
|% 0,70
|
|Euro
|9,9456
|9,9529
|% 1,32
|
|Sterlin
|11,0034
|11,0586
|% 1,24
|
|Frank
|9,2362
|9,2919
|% 1,02
|
|Riyal
|2,2580
|2,2693
|% 0,63
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|1,60
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|38,00
|
|Tam
|3.419
|3.503
|36,44
|
|Yarım
|1.652
|1.695
|17,63
|
|Çeyrek
|829
|847
|8,81
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|39,89
|39,89
|0,92
|