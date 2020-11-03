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***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.11.2020 11:25
GÜNCEL HABERLER



***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İhlas Haber Ajansı A.Ş. Habercilik Hizmetleri 42000000 10500000 TRY 25 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885643


BIST




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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  1.134  
En Yüksek
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1.124
BIST En Aktif Hisseler14:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 650,10 138.471 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.262.309 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.262.309 % 10,00  
BALAT 7,59 523.998 % 10,00  
VANGD 9,80 2.883.826 % 9,99  
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14:07 Alış Satış %  
Dolar 8,4953 8,4996 % 0,70  
Euro 9,9456 9,9529 % 1,32  
Sterlin 11,0034 11,0586 % 1,24  
Frank 9,2362 9,2919 % 1,02  
Riyal 2,2580 2,2693 % 0,63  
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14:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.897 1.897 1,60  
Altın Gr. 518 518 3,37  
Cumhuriyet 3.436 3.488 38,00  
Tam 3.419 3.503 36,44  
Yarım 1.652 1.695 17,63  
Çeyrek 829 847 8,81  
Gümüş.Ons 24,12 24,15 0,04  
Gümüş Gr. 6,59 6,59 0,05  
B. Petrol 39,89 39,89 0,92  
Seans Raporu 14:07
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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