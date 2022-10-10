***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.10.2022 14:01
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BETÜL ÜSTÜN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ 28.11.2014 0212 454 30 15 betul.ustun@ihlasgazetecilik.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI/ KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 207250/701721
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069746
BIST
14:013.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 27,52
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
14:0118,5863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0297
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
14:0118,0422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0595
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
14:011.003,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -11,06
|Açılış
|: 1.003,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,29
BIST En Aktif Hisseler14:01
|CRFSA
|44,32
|84.467.476
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.160.042
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|95.679.315
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|382.321.734
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|21.257.981
|% 9,94
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|45.908.930
|% -9,90
|
|MARTI
|4,67
|124.533.835
|% -6,60
|
|ISBTR
|42.610,00
|170.081
|% -4,40
|
|ZOREN
|4,31
|90.785.791
|% -4,22
|
|THYAO
|85,85
|3.590.110.092
|% 1,96
|
|SASA
|86,30
|1.688.100.011
|% -0,86
|
|EKGYO
|4,37
|1.497.702.490
|% 1,63
|
|SISE
|30,22
|1.427.777.868
|% 1,55
|
|ASELS
|32,14
|1.354.902.208
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,37
|1.497.702.490
|% 1,63
|
|SKBNK
|1,74
|179.851.266
|% -1,69
|
|DOHOL
|5,35
|530.109.689
|% 0,38
|
|YKBNK
|8,16
|691.475.300
|% 0,25
|
|ISCTR
|8,30
|674.379.192
|% -0,60
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5764
|18,5863
|% -0,16
|
|Euro
|18,0254
|18,0422
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,4723
|20,5749
|% -0,52
|
|Frank
|18,5270
|18,6386
|% -0,62
|
|Riyal
|4,9285
|4,9532
|% -0,19
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-15,10
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-11,37
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.817
|-67,00
|
|Tam
|6.745
|6.796
|-135,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|-65,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,82
|19,85
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,24
|
|B. Petrol
|97,39
|97,39
|-0,53
|