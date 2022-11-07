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***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.11.2022 14:09
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BETÜL ÜSTÜN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ 28.11.2014 0212 454 32 02 betul.ustun@ihlasgazetecilik.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI/ KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 207250/701721




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077323


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BIST En Aktif Hisseler15:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLTK 968,10 22.512.520 % 10,00  
EREGL 36,62 4.989.011.800 % 9,97  
DESA 39,08 62.233.998 % 9,96  
INVEO 28,30 75.133.021 % 9,95  
GARFA 19,67 9.612.954 % 9,95  
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15:36 Alış Satış %  
Dolar 18,6031 18,6085 % 0,23  
Euro 18,5739 18,5813 % 0,49  
Sterlin 21,2090 21,3154 % 0,70  
Frank 18,7270 18,8398 % 0,67  
Riyal 4,9356 4,9603 % 0,21  
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15:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.676 1.676 -5,85  
Altın Gr. 1.002 1.002 -1,90  
Cumhuriyet 6.680 6.781 -8,00  
Tam 6.708 6.756 122,00  
Yarım 3.268 3.303 59,00  
Çeyrek 1.639 1.652 31,00  
Gümüş.Ons 20,65 20,68 -0,19  
Gümüş Gr. 12,35 12,36 -0,11  
B. Petrol 97,91 97,91 -0,66  
Seans Raporu 15:36
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