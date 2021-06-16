***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
16.06.2021 09:03
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında hazırlanan rapor ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942565
BIST
18:051.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.457
En Düşük
1.432
18:058,5406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0168
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5790
En Düşük
8,5256
18:0510,3631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0192
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4101
En Düşük
10,3419
18:05510,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,70
|Açılış
|: 510,77
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
509,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|6,21
|137.264.082
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|656.456.402
|% 0,00
|
|YESIL
|2,57
|4.507.379
|% 0,00
|
|TAVHL
|27,22
|299.274.056
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,15
|94.934.276
|% 0,00
|
|BMSCH
|6,21
|137.264.082
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|656.456.402
|% 0,00
|
|YESIL
|2,57
|4.507.379
|% 0,00
|
|TAVHL
|27,22
|299.274.056
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,15
|94.934.276
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,00
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 0,00
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,00
|
|THYAO
|14,49
|1.199.811.704
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,50
|827.497.343
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,00
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|578.041.326
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|656.456.402
|% 0,00
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5338
|8,5406
|% -0,20
|
|Euro
|10,3521
|10,3631
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,0146
|12,0749
|% -0,02
|
|Frank
|9,4748
|9,5318
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2732
|2,2846
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-0,27
|
|Altın Gr.
|511
|511
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,73
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,63
|0,02
|
|B. Petrol
|74,49
|74,49
|0,50
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 21 kaybederek (% -0.40 ) 1, 555
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17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, HALKB, THYAO
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17:59XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 15, 404.00 milyon TL de
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