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***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

28.04.2021 17:47



***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. 'ye (BIST) Yönetim Kurulumuzun bugün (28.04.2021) yapılan toplantısında 1- Denetim Komitesinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz ve Ali Murat Memioğlu tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz'ün Denetim Komitesi Üyeliğine ise Ali Murat Memioğlu'nun seçilmesine, 2- Kurumsal Yönetim Komitesinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Özer, Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Arvas ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Betül Üstün tarafından  teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Necmi Özer'in, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise Hamit Arvas ve Betül Üstün'ün seçilmesine,
3-) Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Murat Memioğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Arvas tarafından teşkiline, Riskin  Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Ali Murat Memioğlu'nun, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyeliğine ise Hamit Arvas 'ın seçilmesine,
4-) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi  oluşturulmamasına, 
Karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931879


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