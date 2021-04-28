***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. 'ye (BIST) Yönetim Kurulumuzun bugün (28.04.2021) yapılan toplantısında 1- Denetim Komitesinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz ve Ali Murat Memioğlu tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz'ün Denetim Komitesi Üyeliğine ise Ali Murat Memioğlu'nun seçilmesine, 2- Kurumsal Yönetim Komitesinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Özer, Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Arvas ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Betül Üstün tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Necmi Özer'in, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise Hamit Arvas ve Betül Üstün'ün seçilmesine,3-) Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Murat Memioğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Arvas tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Ali Murat Memioğlu'nun, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyeliğine ise Hamit Arvas 'ın seçilmesine,4-) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931879BIST