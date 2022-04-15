***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
15.04.2022 20:55
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'ne "BİST" Yönetim Kurulumuzun bugün (15.04.2022) yapılan toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı dikkate alınarak 1- Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6 sayılı ilkenin (g) bendine uyum nedeniyle şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sn. Necmi Özer'in yerine T.T.K.'nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve selefinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar T.C. Uyruklu Sn. Mehmet İyioldu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına, 2- Sn. Necmi Özer'in şirketteki Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevine Sn. Mehmet İyioldu'nun getirilmesine, 3- Yine Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6 sayılı ilkenin (g) bendine uyum nedeniyle şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sn. Ali Murat Memioğlu'nun yerine T.T.K.'nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve selefinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar T.C. Uyruklu Sn. Mehmet Halit Selçuk'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına, 4- Sn. Ali Murat Memioğlu'nun şirketteki Denetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı görevine Sn. Mehmet Halit Selçuk'un getirilmesine, Karar verilmiştir. Bağımsızlık Beyanları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021314
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