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***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

11.07.2023 16:58
***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.07.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesinin 2'nci fıkrası gereğince ve Kurulun i-SPK.17.4 (27.02.2015 tarih ve 5/225 s.k.) sayılı İlke Kararı kapsamında, Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan Sn. Betül Üstün'ün yerine, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına sahip Sn. Ümit Fırat'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.   




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170443


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