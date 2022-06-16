***IHGZT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
16.06.2022 08:56
***IHGZT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037554
BIST
10:162.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,45
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.536
10:1617,2964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0587
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,2991
En Düşük
17,1975
10:1618,0558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0362
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1602
En Düşük
17,9789
10:161.016,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,53
|Açılış
|: 1.016,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.019,40
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler10:16
|YGGYO
|22,16
|4.745.701
|% 8,84
|
|MAKTK
|3,30
|14.488.709
|% 6,80
|
|BRKO
|1,60
|1.030.066
|% 6,67
|
|UFUK
|71,35
|646.365
|% 6,49
|
|COSMO
|9,56
|29.971
|% 6,22
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|DENGE
|1,63
|741.772
|% -5,23
|
|GARFA
|13,82
|215.503
|% -5,02
|
|RAYSG
|12,45
|811.988
|% -3,79
|
|THYAO
|48,48
|844.432.983
|% 0,08
|
|EREGL
|30,44
|519.809.170
|% 1,60
|
|SISE
|21,82
|319.230.794
|% 0,09
|
|SASA
|45,30
|202.827.296
|% 1,30
|
|KRDMD
|13,34
|186.195.640
|% 1,06
|
|SKBNK
|1,15
|33.689.249
|% 0,88
|
|THYAO
|48,48
|844.432.983
|% 0,08
|
|EREGL
|30,44
|519.809.170
|% 1,60
|
|ISCTR
|4,80
|81.702.362
|% 0,63
|
|DOHOL
|4,11
|61.151.332
|% 0,00
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2900
|17,2964
|% 0,34
|
|Euro
|18,0202
|18,0558
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,8430
|20,9476
|% -0,29
|
|Frank
|17,2566
|17,3605
|% 0,01
|
|Riyal
|4,5954
|4,6184
|% 0,41
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-4,87
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|0,53
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.740
|6.848
|-23,00
|
|Yarım
|3.309
|3.349
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.674
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,57
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|12,00
|-0,02
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,80
|