***IHGZT* *MANAS* *DOGUB* *AKYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
19.08.2022 09:17
***IHGZT******MANAS******DOGUB******AKYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKYHO, DOGUB, IHGZT, MANAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057006
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
0
En Düşük
0
18:0518,0996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1061
En Düşük
18,0302
18:0518,2777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,2849
En Düşük
18,1985
18:051.022,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,91
|Açılış
|: 1.022,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|47,58
|11.369.027
|% 0,00
|
|ADESE
|0,84
|68.364.045
|% 0,00
|
|AGHOL
|70,60
|245.977.299
|% 0,00
|
|AFYON
|4,45
|126.397.674
|% 0,00
|
|AGYO
|5,62
|65.825.806
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,58
|11.369.027
|% 0,00
|
|ADESE
|0,84
|68.364.045
|% 0,00
|
|AGHOL
|70,60
|245.977.299
|% 0,00
|
|AFYON
|4,45
|126.397.674
|% 0,00
|
|AGYO
|5,62
|65.825.806
|% 0,00
|
|THYAO
|69,65
|6.803.820.632
|% 0,00
|
|EREGL
|29,48
|6.381.625.087
|% 0,00
|
|SISE
|25,50
|5.567.406.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,00
|3.508.418.511
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,96
|807.393.798
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,74
|1.831.405.145
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0935
|18,0996
|% 0,11
|
|Euro
|18,2599
|18,2777
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,5008
|21,6086
|% 0,03
|
|Frank
|18,8295
|18,9430
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8051
|4,8292
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-1,28
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|0,45
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.843
|6.933
|-4,00
|
|Yarım
|3.334
|3.389
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.694
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|-0,09
|
|B. Petrol
|95,93
|95,93
|-0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PNSUT
Yüzde 5.75 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 296, 048 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 3, 028 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 81, 565.00 milyon TL de
-
17:57TURSG
Yüzde 4.94 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 456, 623 adet işlem
-
17:56AYGAZ
Yüzde 6.44 oranında artışla 40.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 299 adet işlem
-
17:55ASUZU
Yüzde 4.68 oranında artışla 279.80 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 371 adet işlem