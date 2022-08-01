***IHGZT* *MIPAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.08.2022 18:37
***IHGZT******MIPAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHGZT, MIPAZ]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IHGZT.E ve MIPAZ.E payları 02/08/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/09/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050594
BIST
18:052.656
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 63,94
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.657
En Düşük
2.600
18:0517,9297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
18:0518,4315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1106
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
18:051.019,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,94
|Açılış
|: 1.019,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|291,50
|429.727.080
|% 10,00
|
|YBTAS
|22.880,00
|892.320
|% 10,00
|
|TURGG
|258,80
|25.268.079
|% 9,99
|
|TRGYO
|8,60
|115.116.241
|% 9,97
|
|FLAP
|4,75
|42.219.671
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|141.429.824
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|16.037.543
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|168.001.163
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|108.589.784
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|5.442.037
|% -9,92
|
|THYAO
|51,50
|3.670.140.530
|% 2,18
|
|SISE
|23,10
|3.270.366.468
|% 5,87
|
|SASA
|46,50
|2.048.520.501
|% 4,54
|
|EKGYO
|3,14
|1.260.142.457
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,85
|1.211.174.010
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,14
|1.260.142.457
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,85
|1.211.174.010
|% 2,11
|
|ODAS
|3,89
|867.511.427
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,69
|314.033.796
|% -1,17
|
|SISE
|23,10
|3.270.366.468
|% 5,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9301
|17,9443
|% 0,18
|
|Euro
|18,4189
|18,4360
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,9227
|22,0326
|% 0,81
|
|Frank
|18,8201
|18,9335
|% 0,38
|
|Riyal
|4,7575
|4,7814
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|2,04
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|1,90
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.798
|6.867
|33,00
|
|Yarım
|3.312
|3.357
|16,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.678
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,32
|20,35
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|-0,03
|
|B. Petrol
|99
|99
|-4,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 32, 801.00 milyon TL de
-
17:59ASUZU
Yüzde 9.81 oranında artışla 291.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 338 adet işlem
-
17:58EGSER
Yüzde 6.82 oranında artışla 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 569, 439 adet işlem
-
17:57ICBCT
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 467, 852 adet işlem
-
17:56MEDTR
Yüzde 7.10 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 978 adet işlem