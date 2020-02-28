***IHLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 14:31
***IHLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHLAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822733
BIST
15:42106.465
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -3.953,77
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
15:426,2227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0223
|Açılış
|: 6,2090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
15:426,8425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,8210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
15:42324,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,08
|Açılış
|: 323,76
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,98
|14.787.005
|% 16,63
|
|OYAYO
|3,88
|32.821.960
|% 14,79
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|INTEM
|10,45
|3.290.700
|% 9,77
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,45
|1.353.887
|% -10,16
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|HALKS
|2,92
|31.151
|% -9,88
|
|THYAO
|11,88
|1.313.588.069
|% -2,22
|
|ASELS
|27,96
|891.300.651
|% -0,07
|
|GARAN
|9,64
|427.266.352
|% -5,40
|
|AKBNK
|6,79
|234.127.798
|% -5,83
|
|YKBNK
|2,34
|228.250.138
|% -4,49
|
|EKGYO
|1,40
|169.895.927
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,23
|148.157.600
|% -4,65
|
|ODAS
|1,98
|223.582.632
|% -2,94
|
|THYAO
|11,88
|1.313.588.069
|% -2,22
|
|YKBNK
|2,34
|228.250.138
|% -4,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9807
|8,0207
|% 0,13
|
|Frank
|6,4107
|6,4493
|% 0,61
|
|Riyal
|1,6515
|1,6598
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.622
|-14,86
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,46
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-27,00
|
|Tam
|2.138
|2.191
|-27,44
|
|Yarım
|1.033
|1.060
|-13,27
|
|Çeyrek
|518
|530
|-6,64
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,13
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,11
|
|B. Petrol
|50,64
|50,64
|-1,09
|